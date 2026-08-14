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Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:52

Uçak bileti ve koltuk seçiminde yüzde 30 indirim! İşte kampanya kodu

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşlarında bilet ve koltuk seçimleri için yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. AJet kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular için indirim kodunu paylaştı.

AA Ekonomi
Uçak bileti ve koltuk seçiminde yüzde 30 indirim! İşte kampanya kodu
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AJet, KKTC uçuşlarında yolculara yüzde 30 indirim fırsatı sunan kampanyasını başlattı. Şirketin açıklamasına göre indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

KAMPANYA 24 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

Yolcular, kampanyadan yararlanmak için "AJ30KKTC" kodunu kullanacak.

Kampanya kapsamında biletlerin yanı sıra koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

BİLETLER YARIN GECEYE KADAR SATIŞTA

İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AJET #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #UÇAK BİLETİ

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Uçak bileti ve koltuk seçiminde yüzde 30 indirim! İşte kampanya kodu
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