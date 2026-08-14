Uçak bileti ve koltuk seçiminde yüzde 30 indirim! İşte kampanya kodu

AJet, KKTC uçuşlarında yolculara yüzde 30 indirim fırsatı sunan kampanyasını başlattı. Şirketin açıklamasına göre indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.
KAMPANYA 24 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ
Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
Yolcular, kampanyadan yararlanmak için "AJ30KKTC" kodunu kullanacak.
Kampanya kapsamında biletlerin yanı sıra koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.
BİLETLER YARIN GECEYE KADAR SATIŞTA
İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.