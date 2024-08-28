Kıbrıs’ta tatil Yunan Adaları’ndan daha ucuz

Son dönemde furya halini alan Yunan Adaları tatiline karşı bir tepki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Kuzey Kıbrıs'ın Yunan Adaları'ndan daha ucuz olduğunu söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Biz aynı dil, aynı din, aynı para birimini paylaşıyoruz. Nasıl ki yıllar önce Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a sahip çıktı, şimdi de Türkiye'deki 85 milyonun adasına sahip çıkmalarını istiyoruz. Tatilinizi yurtdışında değil, kendi adanızda yapın" dedi. Adada her bütçeye uygun otellerin olduğunu anlatan Ataoğlu, yeme-içmenin de Yunan Adaları'na kıyasla yüzde 30 daha ucuz olduğunu kaydetti.Turizmde tanıtım atağına geçen Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 'Ada Kıbrıs' projesini başlattı. Kasım 2023'te planlanan ve Haziran 2024'te hayata geçirilen proje kapsamında Kuzey Kıbrıs'ın deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerinden gastronomisine, kültür ve kültürel varlıklarından misafirperverliğine kadar tüm turizm değerleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak tanıtım filmleri çekildi. Projenin tanıtımı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Ataoğlu, "Ada Kıbrıs projesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki turizm yatırımlarını artırmayı ve turist sayısını 5 yılda ikiye katlamayı planlıyoruz" dedi. Kuzey Kıbrıs'ın 2023'te 3 milyon turist ağırladığı bilgisini veren Ataoğlu, "Bu yılsonunda 4-4.5 milyon turist sayısına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu da yüzde 40-50 arası bir artış demek" ifadelerini kullandı.Yaz sezonunda otel doluluklarının yüzde 90'ları aştığını belirten Ataoğlu, "Ada Kıbrıs" projesiyle artan turist sayısının yeni yatak ihtiyacı doğuracağını kaydetti. Kuzey Kıbrıs'ın 30 bini otellerde, 50 bini de konutlarda olmak üzere 80 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu aktaran Ataoğlu, "Adamızdaki büyük turizm yatırımcıları yatırımlarından çok memnun. O nedenle ikinci otellerinin yatırımlarını yapıyorlar. Limak, Kaya, Concorde gibi markaların ikinci otel yatırımları sürüyor. 3 yıl içinde 7 yeni otel açılacak. Bu otellerin hayata geçmesiyle 15 bin ilave yatak kapasitesi olacak" şeklinde konuştu.Adadakonutların da güçlü bir yatak kapasitesi sunduğunu anlatan Ataoğlu, "Biz Airbnb ve kısa süreli konaklama üzerinden yaklaşık 50 bin yatağın turizmde kullanıldığını öngörüyoruz. Ancak hem daha güvenli olması hem de net verilerin takip edilebilmesi için biz de bir yasa üzerine çalışıyoruz. Bu yasayla turizme hizmet eden tüm konutları takip edebileceğiz. Var olan konutlara turizm konutu belgesi verip yasallaştıracağız. Yasayı bu yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Yenilenen Ercan Havalimanı hakkında bilgi veren Ataoğlu, "Yeni terminal, uzatılan pist, geniş gövdeli uçak, ilave seferler, bilet fiyatlarının uygunluğu turizme olumlu yansıdı. Mevcut yatak sayımızda da ciddi artış oldu. Şimdi hedefimiz uçak seferlerini daha da artırmak. Bu kapsamda dünya çapında birçok tur şirketi ile görüşüyoruz. Acentelerimizin charter seferlerle daha fazla turist taşıması için yeni teşvik sistemi üzerine de çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz bu teşvik sistemini. Böylece kapasite artacak ve bilet fiyatları daha da uygun olacak" dedi.Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak gittiğimiz adada fiyatları da yerinde inceledik. Özellikle yeme-içme konusunda çok uygun fiyatlı restoranlar bulunuyor. Örneğin adanın en popüler yeri olan Girne Limanı'ndaki birçok restoranda balık fiyatları türüne göre 300 ila 600 TL arasında değişiyor. Liman manzaralı bir restoranda mezeler, balık ve içecekler dahil 2 bin TL'ye (50- 55 euro) 4 kişi doyabiliyor. Yine adanın turistik bir diğer rotası olan Bella Pais köyünde, kafelerde hamburger 7 euro, taze sıkılmış portakal suyu 2.5 euro, Cappucino 3 eurodan satılıyor.