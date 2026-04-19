Üçlü pist operasyonları bir yıldır hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarının (TRO) uçuş başına ortalama 352 kilogram yakıt tasarrufu ve bin 112 kilogram karbondioksit emisyon azaltımı sağladığını belirti. Bakan Uraloğlu, 17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nda başlayan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu operasyonu Avrupa'da uygulayan ilk ülke olduğuna dikkati çekerek "Bu Avrupa havacılığı için dönüm noktası niteliğindedir. Operasyon, yoğun saatlerde trafiği yönetmede yüksek esneklik ve verimlilik sağladı. Bunun sonucu olarak 29 Kasım 2025'te bir saatte 78 iniş, 2 Temmuz 2025'te ise bir saatte 81 kalkışı başarıyla gerçekleştirerek rekorlara imza attık. 78 inişe ilişkin analizlerimizde ise iniş başına ortalama yaklaşık 40 deniz mili mesafe tasarrufu sağlandığını ve uçuş mesafelerinde yüzde 21 oranında iyileşme gerçekleştiğini tespit ettik" diye konuştu.

50 BİN TON KARBON SALIMI ÖNLENDİ

Bakan Uraloğlu, söz konusu analizin operasyonel esnekliğin daha kısa rotalara ve İstanbul Terminal Kontrol Sahası'nda iyileştirilmiş trafik akışı yönetimine imkân tanıdığını ortaya koyduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, tipik bir dar gövdeli uçak üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yaklaşma aşamasında sağlanan yaklaşık 30 deniz mili mesafe kısalmasının uçuş başına ortalama 352 kilogram yakıt tasarrufu ve bin 112 kilogram karbondioksit emisyon azaltımı sağladığını belirterek, "Bu kazanımlar yıllık bazda yaklaşık 50 bin ton karbon salımının önlenmesi anlamına geliyor. Bu da 2.2 milyon ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer bir çevresel fayda demek" dedi.

TAKSİ SÜRELERİ KISALDI

Bakan Uraloğlu, üçlü pist operasyonlarının yalnızca havadaki kazanımlarla sınırlı kalmadığını, yer hareketlerinde de önemli verimlilik sağladığını belirterek "Uçakları kapılarına en yakın pistlere yönlendirerek taksi sürelerini ciddi şekilde azalttık. Yapılan analizler, iniş yapan uçaklarda taksi sürelerinin ortalama yüzde 10.2, kalkışlarda ise yüzde 2.8 oranında kısaldığını; buna bağlı olarak yakıt tüketiminde yüzde 6.6 ile yüzde 14.4 arasında düşüş sağlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.