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Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:39

Ücretli çalışan sayısı 16 milyonu aştı! İşte öne çıkan sektör

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 16 milyon 334 bin 751 kişiye yükseldi. Aylık artış ise yüzde 1 oldu.

İHA Ekonomi
Ücretli çalışan sayısı 16 milyonu aştı! İşte öne çıkan sektör
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı, Haziran 2026'da yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayında 15 milyon 932 bin 665 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın haziran ayında 16 milyon 334 bin 751'e çıktı.

İNŞAAT VE TİCARET-HİZMET SEKTÖRLERİNDE ARTIŞ

Ücretli çalışan sayısının alt detaylarına bakıldığında, Haziran 2026'da yıllık bazda sanayi sektöründe yüzde 1,1 düşüş görüldü.

Aynı dönemde ücretli çalışan sayısı inşaat sektöründe yüzde 7,1, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,5 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

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Aylık değişimlere göre ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (

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Ücretli çalışan sayısı 16 milyonu aştı! İşte öne çıkan sektör
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