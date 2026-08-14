Ücretli çalışan sayısı 16 milyonu aştı! İşte öne çıkan sektör

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıkladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı, Haziran 2026'da yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayında 15 milyon 932 bin 665 olan ücretli çalışan sayısı, bu yılın haziran ayında 16 milyon 334 bin 751'e çıktı.