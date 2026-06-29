Ücretsiz halk plajı sayısı 23’e yükseliyor: Çeşme’den Bodrum’a, Marmaris’ten Belek’e...

"HALK PLAJLARI SOSYAL YAŞAMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya, halk plajlarının yalnızca denize erişim sağlayan alanlar değil, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen, erişilebilir ve sürdürülebilir kamusal yatırımlar olduğunu belirterek, "Antalya'da hizmet veren halk plajlarımız yalnızca yerel halkın değil, yerli ve yabancı misafirlerimizin de yoğun şekilde tercih ettiği sosyal yaşam alanlarına dönüşmüştür. Temizlik, güvenlik, erişilebilirlik ve hizmet kalitesi açısından yüksek standartlarda işletilen bu tesislerimiz, turizm destinasyonlarımızın değerine de önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Ege Bölgesi'nde ise özellikle Çeşme, Marmaris ve Türkbükü gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu merkezlerde hayata geçirilen halk plajlarının, her gelir grubundan vatandaşımızın denizden eşit şekilde faydalanabilmesine imkan sunduğunun altını çizen Akkaya, "Turizm maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde halk plajlarımız, kaliteli hizmeti erişilebilir fiyatlarla sunarak önemli bir sosyal denge unsuru haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde mevcut tesislerimizin hizmet kalitesini daha da yükseltirken, yeni yatırımlarla bu modeli farklı destinasyonlara taşımayı hedefliyoruz" dedi.