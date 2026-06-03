‘Ücretsiz tatil kazandınız’ vaadine dikkat: 14 günde vazgeçme hakkınız var

Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve devre mülk tesislerinin satış ve pazarlamasında ücretsiz tatil vaadine vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'na son dönemde ulaşan bazı başvurularda, tüketicilerin geçmiş dönemde satın almış oldukları devre mülklerin satışı için kendileri ile iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edildiği veya bilgileri dışında kendilerinden vekaletname alındığı ve bu yolla devre tatil adı altında başka bir bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildiği belirlendi.

352 MİLYON TL PARA CEZASI

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında "Söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri ile tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürütülen incelemelere istinaden, 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiş; 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

Devre tatil sektöründe tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan birinin de ücretsiz tatil kazanıldığı vaadi ile devre tatil tesislerine davet edilerek, burada yapılan agresif pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleri olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yönde davet alan tüketicilerimizin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları önem arz etmektedir." denildi. Bakanlık, satıştan en az bir gün önce sözleşmeye ilişkin önemli hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğunu kaydederken, "Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerimiz, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma haklarını kullanabilirler." ifadelerine yer verildi. Herhangi bir tapu devri içermeyen ve tüketicilere yalnızca kullanım hakkı sağlayan şahsi hakka konu devre tatil sözleşmelerinin en fazla 10 yıl için kurulabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Tüketicilerimiz şahsi hakka konu devre tatilini belirli bir dönem için kullanmayacağını, tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirirse, o dönem için tüketiciden yıllık gider payı, aidat, katılım bedeli, genel idari masraf ve benzeri herhangi bir isim altında bedel talep edilemez." denildi. ANKARA

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULABİLİR

Tüketicilerin firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda; 2026 yılı için değeri 186 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti'ne, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemesi'ne başvurabildiklerini hatırlatıldığı açıklamada, konusu suç teşkil eden dolandırıcılık iddialarına ilişkin olarak ise Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulabileceği kaydedildi.