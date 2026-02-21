Ucuz elektrik imzası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan kamu enerji şirketi Acwa arasında Sivas ve Karaman'da gerçekleştirilecek 2.000 megavat gücündeki güneş enerjisi santrali yatırımı ve santralde üretilecek elektriğin alım garantisi şartlarını içeren anlaşma imzalandı. Sivas'ta inşa edilecek santral için kilovatsaat başına alım garantisi 2.35 euro/ sent, Karaman'da ise 1.99 euro/sent olacak. Bu fiyatlar 25 yıl boyunca geçerli olacak. Alım garantisi süresi de toplam 30 yıl olacak. Enerji sektöründeki en büyük doğrudan yabancı yatırımlardan biri olarak öne çıkan anlaşmayla, Türkiye bugüne kadarki en düşük fiyatlı elektrik alımlarından birini gerçekleştirecek. Santrallerin teşvik mekanizması olarak ilk beş yıl içinde serbest piyasada satış hakkı verilecek. Bununla birlikte bu alım garantisi serbest piyasaya satış hakkı yerine ortalama piyasa fiyatının altında belirlenen 4.75 euro/kwh üzerinden uygulanacak. Santrallerde kullanılan ekipmanlarda yüzde 50 yerlilik şartı aranacak. Projelerin temellerinin bu yıl atılması ve 2028 yılı başında devreye girmesi amaçlanıyor.

YATIRIM TOPLAMI 5 BİN MEGAVATI BULACAK

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşma kapsamında Acwa'nın Türkiye'de toplamda 5.000 megavat kurulu güce sahip rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kuracağını bildirdi. Toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi yatırımına yönelik imzaların, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanan hükümetler arası anlaşmanın ardından ikinci önemli adım olduğunu dile getiren Bayraktar, "Enerji sektörümüze yapılan doğrudan yabancı yatırımlarının en büyüklerinden biri olacak bu proje sayesinde aynı zamanda ülkemizde en düşük fiyatla elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız" ifadesini kullandı. İlk etapta yapılacak 2 bin megavatlık iki projenin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geldiğini kaydeden Bayraktar, "Sivas ve Taşeli GES projeleri ile toplam 2.1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Toplam 5 bin megavatlık anlaşmanın ikinci fazında ise 3 bin megavatlık ilave güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri yatırımı yapılacak. Elbette ki bunları depolamayla birleştirebiliriz, veri merkezleriyle de birleştirebiliriz" diye konuştu.

2025'TE 8 BİN MEGAVAT

Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefini anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti: "Bu doğrultuda ilk hedef yılımız olan 2025'te 8 bin megavatın üzerindeki kurulu güçle yeni rekora imza attık. Önümüzde çok sıkı şekilde çalışmamız gereken 10 yıl var."



REKABETÇİ FİYATLA BAŞLADIK

ACWA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raad Al- Saady da "Yatırım Anlaşması ve Enerji Alım Anlaşması Temel Şartlarının imzalanması, Acwa'nın Türkiye ile olan ortaklığında dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu adım, Türkiye'nin temiz enerji lideri ve bir üretim merkezi olma yolundaki güçlü potansiyelini yansıtıyor. 5 GW'lık yenilenebilir enerji programımız, Türkiye'nin karbon salımını 2030'a kadar yüzde 41 oranında azaltma, 2053'te net sıfıra ulaşma ve yenilenebilir enerji kapasitesini 2035'e kadar 120 GW'a çıkarma hedeflerini de destekleyecek. 2017'de devreye alınan Kırıkkale santralimizle başlayan Türkiye hikayemiz, bu yeni adımla ortaklığımızı tamamen farklı bir seviyeye taşıyor."Al-Saady, Türkiye'de enerji sektöründe son dönemde önemli reformlar gördüklerini belirterek, toplam yatırımın büyüklüğünün 5 milyar doları bulacağını, rekabetçi fiyatla başladıklarını söyledi.



5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Acwa, 5 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım hacmiyle Türkiye'nin 2035 yılı için 120 GW'lık yenilenebilir enerji hedefine önemli bir katkı sunacak. Bu santraller, Acwa'nın yaklaşık 930 milyon dolar değerindeki 927 megavatlık Kırıkkale Elektrik Üretim Santrali'nden sonra Türkiye'deki ilk büyük yatırımı olacak. Bu program yıllık 1.8 milyon ton CO2 salımını engelleyecek.