Ucuz enerjide Türkiye farkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önceki gün AK Parti MKYK toplantısında sunum yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin konut enerji fiyatlarında en ucuz 2. ülke olduğunu belirtti. Bayraktar, enerjide verilen devlet desteklerini de tek tek sıraladı. Sunuma göre elektrikte yüzde 60, doğalgazda yüzde 63 oranında destek sağlanıyor. Ayrıca enerji fiyatları birkaç başlıkta da kıyaslandı.Avrupa başkentleri açısından kıyaslanıldığında ucuzlukta Türkiye elektrikte 1., doğalgazda 2., benzinde 3., motorinde 4., otogazda ise 5. sırada. Bakan Alparslan 2035 yılı yenilenebilir enerjinin yol haritasını da paylaştı. Her yıl en az 2 bin MW Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi yapılacak. 5 bin MW Denizüstü Rüzgâr Enerji Santrali (RES) hedefiyle 2035 için 80 milyar dolar yatırım ile RES-GES kurulu güç hedefi 4 katına çıkarılarak 120 bin MW'a ulaşacak. Türkiye, Somali'ye yönelik ekonomik, insani ve askeri yardımlarla dikkat çekerken, Somali hükümeti de Türkiye'nin Somali'deki varlığından memnuniyetini her fırsatta dile getiriyor. Türkiye, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyor. Bunun en somut örneğini Somalilerin Türkiye için yazdığı dostluk şarkısıyla dünyaya duyuruldu. Öte yandan geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de 7 saatlik diplomasi zirvesi ile Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığı çözmüştü.