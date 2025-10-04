Ucuz kiralık konutlar için kura çekilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle başlatılacak kiralık sosyal konut kampanyasının detayları netleşiyor. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

RAYİÇ BEDELİN ALTINDA OLACAK

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek. Bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.