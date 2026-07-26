Ucuz tatil hayalı pahalıya patlamasın

Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları artarken, dolandırıcıların hedefinde bu kez tatilciler var. Sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, kopyalanmış otel sayfaları ve sahte seyahat acenteleri üzerinden yapılan rezervasyon dolandırıcılıklarında ciddi artış yaşanıyor. Dolandırıcılar, piyasa fiyatlarının çok altında teklifler sunarak tüketicileri acele karar vermeye yönlendiriyor. "Son iki oda", "Bugüne özel yüzde 70 indirim", "Hemen ödeme yapın" gibi ifadelerle tüketiciler üzerinde baskı oluşturuyorlar. Tüketici parayı gönderdikten sonra ya rezervasyonun yapılmadığını öğreniyor ya da gittiği adreste böyle bir tesisin bulunmadığı gerçeğiyle karşılaşıyor.

SOSYAL MEDYA TUZAĞI

Tatil için internet araması yapan vatandaşlara bir süre sonra algoritmalar sosyal medyada vatandaşın önüne tatil önerilerini de sunuyor. İşte dolandırıcılar da burada devreye giriyor. Yoğun reklam akışına maruz kalan vatandaşlar, bu reklamları tıklamaya başlıyor. Bu reklamların önemli bir kısmı ise sahte sitelere yönlendiriyor. Kullanıcılar, ilgilendikleri otelin reklamına tıkladıklarında ya da profiline girdiklerinde, gerçeğine birebir benzeyen internet siteleriyle karşılaşıyor. Profesyonel tasarımlar, gerçek otel fotoğrafları ve düşük fiyatlı kampanyalarla güven kazanan dolandırıcılar, tüketiciyi hızlı ödeme yapmaya yönlendiriyor.

GÜVENİLİR ZANNEDİLİYOR

Vatandaşların büyük bir bölümü bu reklamları reklamı güvenilir zannediyor oysa sponsorlu içerik olması, hesabın ya da sitenin gerçek olduğu anlamına gelmiyor. Dolandırıcılar, düşük bütçelerle verdikleri reklamlarla geniş kitlelere ulaşabiliyor. Tüketiciler ödeme yaptıktan sonra ise ya rezervasyonun hiç oluşturulmadığını öğreniyor ya da gittikleri adreste böyle bir tesisin bulunmadığı ortaya çıkıyor. Uzmanlar, sosyal medya üzerinden yapılan rezervasyonlarda mutlaka resmi site kontrolü yapılması, acentenin kayıtlı olup olmadığının araştırılması ve ödeme öncesi detaylı doğrulama yapılması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sahte rezervasyon siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen tatil dolandırıcılığı vakalarında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını belirtti. Dolandırıcılıkların büyük kısmının Instagram'da oluşturulan sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirildiğini vurgulayan Bağlıkaya, sahte hesaplar üzerinden iletişim için WhatsApp numarası paylaşıldığını ve dolandırıcıların temaslarını bu numaralar üzerinden yaptığını anlattı.



MUTLAKA KONTROL EDİN

Bağlıkaya, tatil ve seyahatlerin TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden satın alınması gerektiğini vurgulayarak, bu konudaki farkındalığı artırmak için çalıştıklarını söyledi. Bu tür vakalarda dolandırıcıların herhangi bir tur şirketinin sayfasını kopyalayıp adres çubuğundaki bölümde küçük bir harf değişikliği yapmak suretiyle benzer bir domain adı ve sayfa tasarımıyla sahte bir site oluşturabildiğini ifade eden Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın, tatil satın aldıkları web sayfasının adres çubuğundaki ismi dikkatlice kontrol etmelerini istiyoruz. Dolandırıcılar izlerinin sürülmesini kolaylaştırmak için çoğunlukla sabit telefon numarası kullanmıyorla. Görüşme ve yazışmalarını genelde WhatsApp hatları üzerinden gerçekleştirerek sahte rezervasyon işlemi sürecini tamamlıyorlar. Bu hususlara dikkat edilmesi güvenli rezervasyon bakımından önem taşıyor. Ödeme, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapılır. Ancak bu kişiler ödemeleri şahsi IBAN'larına alıyorlar."

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil dolandırıcılığına yönelik şikayetlerde yüzde 50 artış gözlemlediklerini söyledi. Vatandaşların böyle bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya kalmaları halinde ne yapmaları gerektiği yönünde bilgi veren Güllü, şunları anlattı: "Tüketicinin önce dolandırıldığına dair bir delil oluşturması gerekiyor. Bu yazışma, video ya da ses kaydı olabilir. Bununla savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Eğer kişi otelde beklediği hizmeti bulamadıysa örneğin otel 5 yıldız deniyor ancak 3 yıldızlı çıkıyor bu durumda da 186 bin TL'ye kadarki mağduriyetler için Tüketici Hakem Heyeti'ne üzeri için de Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir."

SAHTE HESAPLARI NASIL ANLARSINIZ?

- Kullanıcı adının sık sık değiştirilmesi

- Takipçi sayısı yüksek olmasına rağmen az paylaşım yapılması

- Yorumların yapay ve benzer ifadelerden oluşması

- Fiyatları piyasanın çok altında olması