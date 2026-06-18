UEA’dan Hürmüz Boğazı ve küresel enerji uyarısı: Dünya enerji haritası yeniden çizilecek

Birol, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapanmasının enerji piyasalarında ciddi değişime yol açtığını, birçok ülkenin enerji stratejilerini ve partnerlerini gözden geçirmeye başladığını dile getirerek, "Sadece enerji değil, jeopolitik dengeleri de değiştirecek. Ticaret yollarını değiştirecek. 4 sene öncesine kadar dünya ekonomisinin, enerjisinin çok büyük iki şahdamarı vardı. Birincisi, Rusya'dan, Batı Sibirya'dan Avrupa'ya giden boru hatları, ikincisi de Hürmüz Boğazı. İkisi de şu anda kapalı durumda." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kesintiye uğraması ve bu durumun tekrarlama ihtimalinin "güven" konusunu enerji piyasalarında gündemin en üstüne taşıdığını ifade eden Birol, "Güven, enerji dünyasında yapılacak anlaşmalarda son derece önemli bir etken haline gelecek. Artık insanlar mümkün olduğu kadar çeşitlendirmeye, tek kaynağa bağlanmamaya dikkat ediyorlar ve edecekler." dedi.

Birol, söz konusu krizin artan risk algısı nedeniyle bölge ülkelerini enerji akışında alternatif boru hatlarına yönelttiğini, bölge dışındaki bazı ülkelerde yerli fosil yakıtlara yeniden ilginin doğmasını ve yatırımların farklı ülkelere kaymasını tetiklediğini dile getirdi.

Ülkelerin enerji güvenliğini öncelemesiyle en büyük ivmelenmenin elektrifikasyonda yaşanacağını söyleyen Birol, yenilenebilir enerji, nükleer enerji ve batarya depolama teknolojilerindeki gelişime dikkati çekti.

Birol, tüm bunlarla birlikte küresel enerji haritasında beklenen değişime ilişkin, "Bu kriz, daha önceki krizlerde olduğu gibi dünyada enerji haritasının çizilmesine vesile olacak " ifadesini kullandı.