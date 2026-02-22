Üfürükçülere Ramazan darbesi: Medyum ve sözde büyücülerin hesapları engellendi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Ramazan ayında dahi vatandaşların dini duygularını istismar etmekten vazgeçmeyen şarlatanlara göz açtırmadı. Bu kapsamda 5 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Erişime engellenen hesaplar şunlar: "medyumseyfullahhoca com, profesyonelmedyum net, sevgihoca com, medyumseyitali wordpress.com, ucretsizbakimyapanhocalar com"



SOSYAL MEDYADA FARKLI AD-SOYAD KULLANIYORLAR



Bu tarz dolandırıcılık nitelikli faaliyet yürüten kişiler genellikle kimlikteki gerçek ad ve soyadlarını olası bir şikayet ya da davalık durum olmasına karşılık işlerinde kullanmıyorlar. Kurul, bu kapsamda yaptığı incelemede kimlikte adının "Jemal Jumakulyyeva" olan sahtekarın sosyal medyada "medyum Seyfullah hoca" mahlasıyla insanları kandırdığını belirledi. Şahsın aşk büyüsü, bağlama büyüsü gibi vaatlerle insanlardan para topladığı tespit edildi.



TILSIMLI GÖMLEK ÜRETTİ!



Yine bir başka şarlatan "metafizik uzmanı Umut Pak" isimli şahsın ise "Tılsımlı gömlek" adını verdiği bir sözde gömlek ürettiği, bununla "üç harflilerden muzdarip olanlar, bedene hapsolmuş kötü ruhlar, korkmalar ve hayatta devam eden başarısızlıkları" sonlandırdığını öne sürdüğü belirlendi. Şahsın verdiği bir röportajda bu gömleğin Osmanlı döneminde Padişahlar ve Şehzadeler için hazırlanan ve tılsımlanan gömlekle aynı ilimler kullanılarak yapıldığını anlattığı belirlendi.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: DUALARLA ALLAH'A SIĞININ



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ise müminlerin sihir ve büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan kaçınması gerektiğini belirtirken, "Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmeyin. Cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmeyin. Kendinizi çaresiz hissettiğinizde çare olarak alacağınız tıbbi desteğin yanı sıra Hz. Peygamber'in öğrettiği dualarla Allah'a sığının" açıklamasında bulundu.

