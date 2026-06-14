Ukrayna ihracatta zirvede

Türkiye'nin mayıs ayında ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülke Ukrayna oldu. Savaşın devam ettiği ülkede enerji, altyapı ve sanayi alanlarındaki ihtiyaçların artması, Türkiye'den yapılan sevkiyatları hızlandırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'nin ihracatını tutar bazında en fazla artırdığı ülke Ukrayna oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre 339,6 milyon dolar yükseldi. Ukrayna'nın ardından ihracat artışında Slovakya 120,8 milyon dolarla ikinci, Fas ise 98,2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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