Ukrayna krizine Türk reasüransı

RUSYA- Ukrayna kriziyle birlikte diğer tüm alanlarda da olduğu gibi sigorta sektörü de çok önemli bir sınav veriyor. Kriz özellikle; politik riskler, enerji, gıda, havacılık, denizcilik alanları başta olmak üzere sigorta sektöründe de ciddi bir baskı oluşturmaya başladı. Sigorta şirketleri, Ukrayna üzerindeki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma karar aldı. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, petrol ve emtia fiyatlarının yanı sıra turizm ve dünyanın daha az dirençli bazı ülkelerinin ekonomileri üzerinde olumsuz zincirleme etkiler oluşturmaya başladı. Birçok reasürör Rusya'da teminat vermeyi durdurdu.Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz durumu nedeniyle bu ülkelerle Türkiye arasında da yük ve yolcu taşıması yapan sivil deniz ve hava araçlarının sigorta teminatı bulmalarında sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu durumun bu ülkelerle olan ticari, ekonomik ilişkilerin ve tedarik süreçlerini olumsuz etkilememesi için Özel Riskler Yönetim Merkezi 2022 yıl sonuna kadar görevlendirildi. Özel Riskler Yönetim Merkezi, ülke menfaati bulunan deniz ve hava yolu seferleri için ilgili gemi, uçak ve taşınan yüklere teminatlar sağlandı.Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, konu hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Türk [SS1] Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin tüzel kişiliğe kavuşturulması noktasında; şirketimizin vizyoner bakış açısı ile kuruluş kanuna derç edilen bir kanun maddesine dayandırılarak ÖRYM, olağanüstü durumlar nedeniyle yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan hallerde, sigorta şirketi gibi davranarak belirlenen alanlarda, kamu ve özel sektör şirketlerine teminat sunabildi. Bu sayede birçok Avrupa ülkesinin savaş sebebiyle yaşadığı olumsuz durumlar bertaraf edilmiş, ekonomik faaliyetlerimizin kesintisiz olarak devamlılığı sağlanmıştır."