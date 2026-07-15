Ukrayna’dan Türkiye ile serbest ticarete yeşil ışık! 10 milyar dolarlık hedefte önemli eşik aşıldı

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak Serbest Ticaret Anlaşması'nda (STA) önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de onay süreci 2024 yılında tamamlanan anlaşmanın bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylandığını duyurdu.

TİCARETİN YÜZDE 90'I SERBESTLEŞECEK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarihi bir eşiğin aşıldığını belirterek, "Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. Ülkemizdeki onay süreci 2024 yılında tamamlanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması, bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylanmıştır. Bu önemli gelişmeyle birlikte Anlaşmanın yürürlüğe girmesi yolunda önemli bir aşama geride bırakılırken, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır" ifadelerini kullandı.

TİCARET HACMİ İLK 6 AYDA YÜZDE 10 ARTTI

İki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Bolat, "2024 yılında 6,2 milyar dolar ve 2025 yılında 6,6 milyar dolar olan toplam ticaret hacmimiz yılın ilk 6 ayında yüzde 10 artarak, yaklaşık 3,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır" dedi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ticaretin büyük bölümünün serbestleşeceğini vurgulayan Bolat, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı karşılıklı olarak serbestleşecek; ihracatçılarımızın Ukrayna pazarındaki rekabet gücü güçlenecektir. Ayrıca, hizmet ticaretinde sağlanacak kolaylıklarla lojistik faaliyetlerimiz güçlenecek, müteahhitlik hizmetlerimiz ile karşılıklı yatırımlarımız daha şeffaf ve güvenli bir hukuki çerçeve altında desteklenecektir" diye konuştu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir adım daha yaklaşıldığını belirten Bakan Bolat, "Böylece, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Volodimir Zelenski tarafından ortak olarak belirlenen 10 milyar ABD doları hedefine ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak, Ukrayna ile ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bu önemli gelişmenin ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör