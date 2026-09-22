Ulaşım yatırımlarında rota yerli üretim

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Türkiye, 2027-2029 döneminde ulaştırma yatırımlarında demir yolundan hava yoluna, limanlardan kara yolu projelerine kadar geniş kapsamlı bir yatırım programına hazırlanıyor. Yeni dönemde özellikle raylı sistem araçlarında yerli ve milli üretime öncelik verilirken, devam eden büyük ölçekli demir yolu projelerinin tamamlanması yatırım programının ana başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu hatlarının tamamlanmasıyla özellikle sanayi merkezleri, limanlar ve büyük şehirler arasındaki demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni yatırım döneminin öne çıkan başlıklarından biri raylı sistem araçlarının yerli ve milli imkanlarla üretilmesi olacak.