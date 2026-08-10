Ulaştırma Bakanlığı Samsun Havalimanı’nın yolcu trafiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2026 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 143 bin 533, dış hat yolcu trafiği 25 bin 703 oldu. Böylece temmuz ayında toplam 169 bin 236 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca temmuz ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 283, dış hatlarda 173 olmak üzere toplamda bin 456'ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda bin 790 ton oldu.



Ocak-temmuz döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 957 bin 455, uçak trafiği 8 bin 740, yük trafiği ise 8 bin 605 ton olarak gerçekleşti.