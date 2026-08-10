Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ulaştırma Bakanlığı Samsun Havalimanı'nın yolcu trafiğini açıkladı
Giriş Tarihi: 10.08.2026 17:49

Ulaştırma Bakanlığı Samsun Havalimanı'nın yolcu trafiğini açıkladı

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yılın ilk 7 ayında 957 bin 455 yolcuya hizmet verildi. Ocak-temmuz döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yolcu trafiği 957 bin 455, uçak trafiği 8 bin 740, yük trafiği ise 8 bin 605 ton olarak gerçekleşti.

İHA
Ulaştırma Bakanlığı Samsun Havalimanı’nın yolcu trafiğini açıkladı
  • ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın 2026 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 143 bin 533, dış hat yolcu trafiği 25 bin 703 oldu. Böylece temmuz ayında toplam 169 bin 236 yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca temmuz ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 283, dış hatlarda 173 olmak üzere toplamda bin 456'ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda bin 790 ton oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 957 bin 455, uçak trafiği 8 bin 740, yük trafiği ise 8 bin 605 ton olarak gerçekleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ulaştırma Bakanlığı Samsun Havalimanı'nın yolcu trafiğini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA