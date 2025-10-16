Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan ’5G ihalesi’ değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen, 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık dijital çağın eşiğinde bekleyen değil, o çağı kendi elleriyle başlatan ülke olduğunu söyledi.

Bu ihaleyle, büyük medeniyet yolculuğunda yepyeni dönemin kapısını araladıklarını işaret eden Sayan, "Tamamlanan 5G Yetkilendirme İhalesi, bir frekans paylaşımı olmasının ötesinde, ülkemizin adeta dijital egemenliğini, ekonomik bağımsızlığını ve milli kudretini pekiştiren tarih bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Sayan, 5G'nin sunduğu yüksek hızın, düşük gecikmenin, geniş bağlantı kapasitesinin ve enerji verimliliğinin sadece altyapıyı değil, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayisini, bilimini ve stratejik kapasitesini de çok daha öteye taşıyacağını vurguladı.

"11 AYRI FREKANS PAKETİNİ İHALEYE SUNDUK"

Resmi Gazete'de 16 Ağustos'ta yayımlanan kararla, 700 MHz ve 3.5 GHz bandında toplam 400 MHz frekans bandını işletmecilerin kullanımına açtıklarını bildiren Sayan, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bandında, 11 ayrı frekans paketini de ihaleye sunduklarını aktardı.

Sayan, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 5 frekans paketine 1 milyar 224 milyon dolar, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 4 frekans paketine 1 milyar 94 milyon dolar, Vodafone Telekomünikasyon AŞ'nin 2 frekans paketine 627 milyon dolar teklif verdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Toplam 11 frekans paketi, 2 milyar 945 milyon dolar artı KDV'ye satıldı. İhale bedeli, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. Frekans paketlerinin dağılımı sonucunda, işletmecilerimize tahsis edilen toplam frekans bandı miktarı yüzde 72,8 oranında arttı. 1 Nisan 2026 itibarıyla, ülke genelinde 5G hizmeti başlayacak. Vatandaşlarımız, mevcut tarifelerinde hiçbir değişiklik olmadan, 5G teknolojisinin nimetlerinden yararlanacak. İşletmecilerimiz, 2029-2042 yılları arasında gelirlerinin yüzde 5'ini, her yıl altyapı yatırımlarına yönlendirecekler ve 31 Aralık 2042'ye kadar yetkilendirilecek."

Kırmızı çizgilerinin, yerli ve milli üretim olduğunun altını çizerek Sayan, 4.5G döneminde yüzde 45 olan yerli ürün kullanımını, 5G döneminde yüzde 60'a kadar çıkardıklarını kaydetti.

"İHALEDE YERLİLİĞİN YANINA 'MİLLİLİK' DİYE BİR KAVRAM KOYDUK"

Sayan, açıklamasının ardından, alanda bulunan gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Şu andan itibaren, operatörlerin yapacağı kampanyalarla yeni satılan telefonların hemen hemen hepsinin, 5G'ye uyumlu olmasını istediklerini belirten Sayan, "Yatırım yükümlülüğünü, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak şekilde, operatörlerimizin ticari gereksinimleriyle birlikte uyacak şekilde belirledik. Başta otoyollar, akıllı ulaşım sistemleri olmak üzere, çok kısa sürede de kapsama yükümlülüklerini ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, yerli ne varsa şebekelerde kullanılacağına dikkati çekerek, "Biz 4,5G'ye yerlilik zorunluluğu koyduğumuz zaman, oran yüzde 1 bile değildi. Yalnız şunu da görüyoruz, yerlilik diye montaj yapılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu yüzden, bu ihaleye yerliliğin yanına, 'millilik' diye bir kavram koyduk." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Sayan, operatör yetkilileriyle birlikte, üzerinde "5G" yazılı pastayı kesti.