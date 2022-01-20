Proje İBB’den devralınmıştı! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın açılacağı tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevi olduğu halde yapmaktan imtina ettiği Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan kara yolu ve köprülerini de Bakanlık olarak devraldık ve yapımını hızla tamamladık. İstanbul'un hep yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'da halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak için kamuoyunu yanıltmadan çalışmaya devam edeceğiz."