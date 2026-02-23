Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.02.2026 08:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alacak.

AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete'de ilan yayımlayarak personel alacağını bildirdi.

30 İŞÇİ ALINACAK

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

