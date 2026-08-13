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Giriş Tarihi: 13.08.2026 14:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Kalkınma Yolu açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kalkınma Yolu Projesi kapsamındaki demir yolu projelerinin iki ay içinde netleşmesinin ve ardından yapım aşamasına geçilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Kalkınma Yolu açıklaması
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sanal medya hesabından Kalkınma Yolu Projesi'nin uygulama sürecine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen ilk uygulama toplantısında proje kesimleri, finansman mekanizması ile hukuki ve kurumsal uygulama yapısına ilişkin teknik çerçevenin ele alındığı bildirildi.

Toplantı sonunda 'Birinci Uygulama Toplantısı Tutanağı'nın imzalandığı belirtilen açıklamada, projenin 'İki Ülke, Tek Koridor' anlayışıyla hayata geçirilmesine yönelik teknik, mali ve hukuki çalışmaların sürdürülmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, demir yolu projelerinin iki ay içinde netleşmesi ve yapım aşamasına geçilmesiyle uygulama sürecinin hızlanacağı kaydedildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#KALKINMA YOLU PROJESİ #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Kalkınma Yolu açıklaması
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