TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka: Teşvik sistemlerini düzenlemeliyiz

Buluşmalarda konuşan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, TKYD'nin üyeleriyle birlikte kurumsal yönetimin ülkemizdeki gelişimine hep birlikte katkı sunduklarını söyledi.

TKYD'nin 2003 yılından bu yana, kurumsal yönetim anlayışının ve prensiplerinin Türkiye'de tanınması, anlaşılması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Dr. Tamer Saka, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda şirketlerin kurumsal yönetim kapasitelerinin artırılması, yönetim süreçlerinin çağın gereklerine uygun olarak meydana getirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'nin kalkınması için bu yönde faaliyet gösteren bütün kurumlarımızın sağlam temellere oturması, 'başarılı bir kurumsal yönetim yapısı' oluşturabilmelerinden geçiyor. TKYD olarak, kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğuna inanıyoruz."

TKYD'nin Adillik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk ilkeleriyle hareket ettiğini hatırlatan Dr. Tamer Saka, "Derneğimize katılan yeni üyelerimizle birlikte şirketlerin güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmalarını hedefleyerek büyümeye devam ediyoruz. Kurumsal yönetim yalnızca şirketlerimiz için değil ülkemiz için de gereklidir. Eğer biz ülkemize yatırım çekmek istiyorsak hukuki altyapıları, şirketler üzerindeki düzenlemeleri ve teşvik sistemlerini muhakkak düzenlemeliyiz. Bunu da ancak kurumsal yönetimi hem devlet hem de şirket yönetimlerinde etkin bir şekilde uygulayarak başarabiliriz" dedi.

2022 yılının TKYD olarak çok verimli geçtiğini belirten Dr. Tamer Saka, 2023 yılında da kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda şirketlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Saka, "Kurumsal yönetim anlayışını ülkemiz geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve her daim canlı tutmak zorundayız. Vakit kaybetmeden hem kurumlarımız ve paydaşlarımız hem de içinde bulunduğumuz ekosistem için harekete geçmemiz gerekiyor. TKYD olarak bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da bu vesile ile bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

