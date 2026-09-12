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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Ülkesinde marka olan dünyada tanınır

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ülkesinde marka olan dünyada tanınır
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UFRAD Franchising Derneği tarafından düzenlenen 'UFRAD Marka Zirvesi ve Franchise Ödülleri 2026', derneğin kuruluşunun 35'inci yılı kapsamında İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyonda markalaşma, franchising, perakende ve büyüme stratejileri ele alınırken, sektörün gelişimine katkı sunan isimlere UFRAD Sektörel Katkı Ödülleri takdim edildi. UFRAD Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bir ülkede ne kadar markaysanız, dünyada o kadar tanınıyorsunuz. Çünkü dünyada artık markalar para kazanıyorlar. Türkiye'deki marka sayısı bir elin parmakları kadardı. Bugün ise 4 binli rakamlardan bahsediyoruz. 500 markamız yurt dışında değişik ülkelerde at koşturuyor. Bugün 70 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip ve 350 binin üzerinde insan istihdam ediyor" dedi. Etkinliğin ana oturumlarından 'Türkiye'de Marka Olmak: Büyüme, Franchise ve Perakendenin Geleceği' başlıklı Liderler Paneli'nde, Türkiye'de markalaşmanın mevcut durumu, franchise sistemlerinin büyümedeki rolü ve perakende sektörünün gelecek dönemde karşılaşacağı fırsat ve dönüşüm alanları ele alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ülkesinde marka olan dünyada tanınır
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