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Giriş Tarihi: 9.09.2026 15:09

Ülkesine geri dönene 1 milyon 750 bin TL ödenecek

İsveç hükümeti, göçü azaltma politikası kapsamında ülkesine gönüllü olarak dönmeyi kabul eden AB dışı ülke vatandaşlarına kişi başı yaklaşık 37 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) ödeme yapmaya başladı.

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DHA
Ülkesine geri dönene 1 milyon 750 bin TL ödenecek
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İsveç'te sağ koalisyon hükümeti, göçmenlerin gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek amacıyla kişi başı 350 bin İsveç kronu, yaklaşık 37 bin dolar mali destek uygulamasını başlattı. Eylül ayında yapılacak genel seçimler öncesinde göçü azaltma politikalarını sıkılaştıran hükümetin uygulamasından şu ana kadar yalnızca 171 kişinin yararlandığı bildirildi.

GÖÇMENLERE GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ İÇİN 37 BİN DOLAR

Yaklaşık 10,6 milyon nüfusa sahip İsveç'te 2 milyona yakın yabancı kökenli kişi yaşıyor. Hükümet, AB dışındaki ülkelerden gelen ve gönüllü olarak İsveç'i terk etmeyi kabul eden yabancılara kişi başı yaklaşık 37 bin dolar ödeme yapıyor.

Ancak yüksek miktardaki mali desteğe rağmen uygulamaya ilgi şu ana kadar sınırlı kaldı. Ülkede yalnızca 171 kişinin söz konusu ödemeyi alarak İsveç'ten ayrılmayı kabul ettiği bildirildi.

GÖÇ VE VATANDAŞLIK ŞARTLARI SIKILAŞTIRILDI

İsveç hükümeti, gönüllü geri dönüş teşvikinin yanı sıra göçmenlere yönelik başka düzenlemeleri de hayata geçirdi.

Kalıcı oturum izni uygulaması kaldırılarak oturum izinlerinin her üç yılda bir yenilenmesi şartı getirildi. Ağustos ayında ise ilk kez zorunlu vatandaşlık sınavı başlatıldı.

Göç Bakanı Johan Forssell, vatandaşlığın hem haklar hem de sorumluluklar getirdiğini belirterek İsveç hakkında bilgi sahibi olmadan vatandaş olunmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Hükümetin politikaları muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve göçmen temsilcilerinin tepkisini çekti.

Eleştirilerde, gönüllü geri dönüş için verilen mali teşvikin ayrımcılığı körükleyebileceği savunulurken, göçmenlerin büyük bölümünün İsveç'i terk etmek istemediği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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