Ulusal Risk Kalkanı Modeli yeni bir aşamaya geçti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum," Ulusal Risk Kalkanı Modelimiz İstanbul çalıştayıyla yeni bir aşamaya geçti, bu çalışmalar afetlere karşı dirençli Türkiye için rehber niteliğinde olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Başkanlığında, Türkiye'yi olası sel, yangın gibi felaketlerden korumak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ne mesafe kat ettirecek çalışmalara başlandı.

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirmek hedefiyle hayata geçirilen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları çerçevesinde bilim insanları ve uzmanların katılımıyla İstanbul Çalıştayı'nın gerçekleştiği anlatıldı.

150'den fazla bilim insanının bir araya gelerek beyin fırtınası oluşturduğu Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin İstanbul Çalıştayı 26-28 Nisan 2023 tarihlerinde Kartal Titanic Business Otel'de düzenlendi.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNDE GELEN BİLİM İNANLARI VE KAMU KURUMUNUN DA TEMSİLCİLERİ İLE OLUŞTURULMUŞ BİR KURUL VE BU KURUL, 16 ALT KURUL İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARINA SON SÜRAT DEVAM EDİYOR"

Çalıştaya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli, 6 Şubat depremlerinden çok kısa bir süre sonra Türkiye'nin çok önde gelen bilim insanları ve kamu kurumunun da temsilcileri ile oluşturulmuş bir kurul ve bu kurul, 16 alt kurul ile birlikte çalışmalarına son sürat devam ediyor" dedi.



"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ EKSİKLİKLERDEN BİR TANESİ BİLİM İNSANLARI İLE KARAR VERİCİLER VE YÖNETİCİLER ARASINDA İYİ BİR KÖPRÜNÜN OLMAMASIYDI, ULUSAL RİSK KALKANI PROJESİ BUNU SAĞLIYOR"

150'den fazla bilim insanı ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, AFAD Afet Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, "Bu afetlere maruz kalmadan öncesinde bir kalkan geliştirmemiz lazım aslında. Bu Risk Kalkanı Modeli de şu ana kadar aslında ülkemizde üniversiteleri ve ilgili paydaş kurum, kuruluşları bir araya getiren çok önemli bir çalışma" ifadelerini kullandı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye'de önemli eksikliklerden bir tanesi bilim insanları ile karar vericiler ve yöneticiler arasında iyi bir köprünün olmamasıydı. Ulusal Risk Kalkanı Projesi bunu sağlıyor aslında" şeklinde konuşurken, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Vildan Koçbeker, "Ortak yaşadığımız acıları nasıl çözeriz bunun için kafa yoruyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise "Ülkemizin gelecekte deprem başta olmak üzere bütün afetlere dirençli şehirler oluşturmak adına bir yol haritası, bir eylem olanı oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Danışmanı Dr. Erol Kesici de "Her şey insanların mutluluğu ve ülkemizin geleceği için" yorumunda bulundu.