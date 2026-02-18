Ulusal Staj Programı’na 252 bin genç başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında duyurulan Ulusal Staj Programı başvuruları devam ediyor. Gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvuru yaptı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde yürütülen programla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve staj imkânlarının tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

SON TARİH 16 MART

"İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite gençlerini staj imkânına kavuşturan programa, bugüne kadar 252 bin öğrenci başvurdu. Üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla buluşmasına güçlü bir zemin sunan programa başvurular, "ulusalstajprogrami. iskur.gov.tr" internet sitesinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak. İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.

ŞARTLARI NEDİR?

Ulusal Staj Programı'na 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar) başvurabiliyor. Başvuru yapacak adayların, Türkiye, KKTC veya yurtdışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2.00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

MAVİ KART SAHİBİ

Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor. Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora adayları da Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olma koşuluyla programa başvuru yapabiliyor.

BAŞVURU AŞAMALARI

GİRİŞ YAP: Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yap.

E-DEVLET AŞAMASINI TAMAMLA: e-Devlet aşamasını gelen bilgileri kontrol edip onaylayarak tamamla.

BAŞVURU FORMUNU DOLDUR: Başvuru Formunu her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldur ve başvurunu tamamla.

FIRSATLARI YAKALA: Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Ulusal Staj Programı'nı düzenli olarak takip et.