Uluslararası fonlar arasında ilk 10’dayız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2024 yılı mali tabloları ve faaliyetleriyle ilgili denetim raporları görüşüldü. Genel Müdür Arda Ermut, 360 milyar dolara yükselen varlık büyüklüğü ile uluslararası fonlar içinde ilk 10'a girdiklerini açıkladı. Ermut, TVF'nin kuruluşundan bugüne kadar 18 milyar dolar yeni yatırım gerçekleştirdiğini kaydetti. İzmir Limanı'nın TVF tarafından yapılacağını ve işletmenin daha sonra devredileceğini belirten Ermut, PTT'nin yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Ermut, "2025 yılı itibarıyla portföyümüz 7 farklı sektörden 34 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluşmakta. TVF'nin toplam varlıkları 2023 sonundaki 9.4 trilyon TL seviyesinden yaklaşık yüzde 36 artışla 12.7 trilyona ulaşmıştır" dedi.