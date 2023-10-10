Uluslararası kuruluşlardan peş peşe flaş açıklamalar: Türkiye’de rota yukarı yönlü! Büyüme tahmini yükseltildi

DÜNYA BANKASI'NDAN DA REVİZE GELDİ



Bir yeni revize ise Dünya Bankası'ndan gelmişti. Yapılan açıklamada göre Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltildi. Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliğine vurgu yapıldı.