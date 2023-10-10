Uluslararası kuruluşlardan peş peşe flaş açıklamalar: Türkiye’de rota yukarı yönlü! Büyüme tahmini yükseltildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti. IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a indirdi.
BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİDİ
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını 'Küresel Farlılıklarda Gezinme' başlığıyla yayımladı. Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi. Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.
DÜNYA BANKASI'NDAN DA REVİZE GELDİ
Bir yeni revize ise Dünya Bankası'ndan gelmişti. Yapılan açıklamada göre Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltildi. Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliğine vurgu yapıldı.