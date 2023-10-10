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Haberler Ekonomi Haberleri Uluslararası kuruluşlardan peş peşe flaş açıklamalar: Türkiye'de rota yukarı yönlü! Büyüme tahmini yükseltildi
Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:39 Son Güncelleme: 10.10.2023 14:50

Uluslararası kuruluşlardan peş peşe flaş açıklamalar: Türkiye'de rota yukarı yönlü! Büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlar birçok uluslararası kuruluşun dikkatini çekti. Kuruluşlar, Türkiye'nin büyüme tahminlerini teker teker yukarı yönlü revize etmeye başladı. Bir yeni açıklama ise Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) geldi. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti.

İHA
Uluslararası kuruluşlardan peş peşe flaş açıklamalar: Türkiye’de rota yukarı yönlü! Büyüme tahmini yükseltildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti. IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a indirdi.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİDİ

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını 'Küresel Farlılıklarda Gezinme' başlığıyla yayımladı. Türkiye ekonomisinin gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi. Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

UNCTAD RAPORU YAYIMLANDI

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ise yayımladığı "Ticaret ve Kalkınma Raporu 2023'te Türk ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,7 ve 2024 yılında yüzde 1,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.

DÜNYA BANKASI'NDAN DA REVİZE GELDİ

Bir yeni revize ise Dünya Bankası'ndan gelmişti. Yapılan açıklamada göre Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den 4,2'ye yükseltildi. Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, dayanıklı tüketici talebi ve azalan politika belirsizliğine vurgu yapıldı.

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Uluslararası kuruluşlardan peş peşe flaş açıklamalar: Türkiye'de rota yukarı yönlü! Büyüme tahmini yükseltildi
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