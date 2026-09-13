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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Uluslararası müteahhitler arasında 10 basamak yükseldi

Uluslararası müteahhitler arasında 10 basamak yükseldi
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LİMAK İnşaat, Engineering News-Record'un (ENR) 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2026 listesinde, geçen yıla göre 10 basamak yükselerek 51'inci sırada yer aldı. 1976 yılında kurulan Limak, bugün 14 ülkede yaklaşık 50 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar toplam değeri 25 milyar doları aşan 200'ün üzerinde projeyi tamamlayan şirketin güncel portföyünde ise Barselona'daki Spotify Camp Nou Stadyumu Yenileme ve Genişletme Projesi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Dubai Metro Mavi Hat Projesi öne çıkıyor.
#BARSELONA

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Uluslararası müteahhitler arasında 10 basamak yükseldi
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