Umman’dan Türk’lere davet

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Umman Konut ve Kent Planlama Bakanı H.E. Dr. Khalfan Said Mubarak Al Shueili başkanlığındaki resmi heyeti İstanbul'da ağırladı. KONUTDER Başkanı ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve KONUTDER üyesi şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla, Artaş Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ve Umman arasında gayrimenkul geliştirme, şehircilik, yatırım ve ortak proje geliştirme fırsatları ele alındı. Toplantıya Umman'ın kamu kurumları, yatırım kuruluşları ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinin üst düzey temsilcilerinden oluşan geniş bir heyet katıldı.

ORTAK PROJE SİNYALİ

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, toplantı sonrası değerlendirmelerde, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile Umman arasında gayrimenkul geliştirme alanında güçlü bir sinerji bulunduğuna inanıyoruz. Türk konut geliştiricilerinin tecrübesi ile Umman'ın vizyoner şehircilik yaklaşımını bir araya getirecek ortak projelerin her iki ülkeye de önemli değer katacağına inanıyoruz. Bu buluşmayı, üyelerimiz ile Ummanlı yatırımcılar arasında uzun soluklu işbirliklerinin ve somut yatırımların başlangıcı olarak görüyoruz." Toplantıya ev sahipliği yapan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türk konut geliştiricileri ile Ummanlı yatırımcıların aynı masada buluşmasının yeni ortaklıkların önünü açacağını ifade etti. Bakan Al Shueili ayrıca, KONUTDER üyelerini Umman'da hayata geçirilen ve geliştirilmesi planlanan projeleri yerinde incelemek, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve işbirliği imkânlarını görüşmek üzere Umman'a davet etti. Bakan Al Shueili, 5-8 Ekim'de düzenlenecek Urban October - Urban, Home & Build Expo'ya KONUTDER üyelerini davet ederek, fuarın işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olacağını ifade etti.