Üniversitelerle özel sektörü buluşturacak "Sektör Kampüste Programı" tanıtıldı

"Sektör Kampüste Programı Tanıtım Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgili sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin son 20 yılda atılım gerçekleştirdiğini, bu atılımla teknolojinin her alanında küresel ölçekte iddiasını büyütmeye devam ettiğini söyleyen Coştu, bu büyümenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getirdiğini anlattı.

Teknolojinin ve rekabetin hızı da dikkate alındığında, firmalar, araştırma merkezleri ve üniversitelerde hızla değer üretebilecek, projelerde hemen yer alabilecek hazır insan kaynağını yetiştirmenin büyük önem kazandığını dile getiren Coştu, bu nedenle gençlerin teknolojideki güncel bilgilerle ve sektörel uygulama tecrübesiyle erken aşamada buluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Bu noktada teknoloji ekosistemindeki aktörlere önemli görevler düştüğünü bildiren Coştu, bunların, sahip oldukları teknoloji birikimlerini sahadan uygulama senaryoları üzerinden, büyük ve nitelikli uzman havuzları eliyle özellikle üniversite öğrencileriyle buluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Coştu, stajlarla sağlanmaya çalışılan bu etkileşim kanalının çeşitli yenilik ve yenilikçi kanallarla derinleştirmek gerektiğine inandıklarını belirterek, sanayi ve teknoloji ekosistemiyle üniversiteleri yakınlaştırma konusunda Bakan Varank'ın güçlü bir iradesi bulunduğunu söyledi.

Bakanlık ve ilgili kuruluşların şimdiye kadar başlattığı önemli program ve projeleri olduğunu aktaran Coştu, şöyle konuştu:

"Teknofest yarışmaları teknoloji firmalarıyla öğrenciler arasında iletişimin tesis edildiği önemli bir platform haline geldi. Teknofest paydaşlarımız üstlendikleri teknoloji yarışmalarında gençlerle yakından ilgileniyorlar. Yarışmalar kapsamında 10 binlerce öğrencimize teknik danışmanlık, eğitim, mentorluk ve staj gibi olanaklar hatta iş fırsatları sunuyorlar. Bu programla beraber benzer bir etkileşim kanalını 'Sektör Kampüste Programı' ile üniversite dersleri üzerinden tesis etmeye başlıyoruz. Bununla TÜBİTAK, TÜRKPATENT ve TSE gibi kurumlarımızın, ülkemizin en yetkin kurumsal teknoloji firmalarının hatta küresel markaların üniversitelerimizde kredili seçmeli dersler açmasına olanak sağlıyoruz. Alacakları Milli Teknoloji Hamlesi-MTH kodlu derslerle de öğrencilerimiz Türkiye'nin öncü kuruluşları ve firmalarının ve uzmanların birikimlerinden istifade etme imkanına sahip olacak."

Öğrencilerin, ilgili teknoloji alanlarındaki bilgileri en güncel gelişmeler ve sektörel uygulamalarla öğreneceğini bildiren Coştu, dersler sonunda staj hatta istihdam fırsatı da yakalayacaklarını vurguladı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİYLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEYİ ARZU EDİYORUZ"

Zekeriya Coştu, öğrencilerin ilgili teknoloji alanlarında daha yetkin ve değer üretmeye daha hazır hale geleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Programımız 20 üniversite ve 20 kurum paydaşının katkılarıyla bu bahar dönemi itibarıyla başlattık. Bakanlığımızın yeni platformu Milli Teknoloji Akademisi üzerinden gençlerimizle buluşturulmak üzere ilk etapta 36 ders hazırladık. Ders müfredatının ve içeriklerin hazırlanmasında derslerin verilmesinde ve öğrencilerle kaliteli iletişim kurulmasında paydaş firma ve kurumlarımız gönüllülük esaslı görev üstleniyor. Üniversitelerimiz de öğrencilerin bu imkanlardan yararlanabilmesi için gerekli inisiyatifleri alıyor. Programın ulaşmasını hedeflediğimiz boyut itibariyle bize ayrı bir heyecan veriyor. Teknofest ile yakaladığımız ulusal ölçekli etkiyi bu programla da gerçekleştireceğiz. Çok daha fazla firma ve üniversitemizin katılımıyla programımızı büyük bir seferberliğe dönüştürmeyi, her ders döneminde 10 binlerce öğrencimizin milli teknoloji hamlesiyle bağlarını güçlendirmeyi arzu ediyoruz."

Ankara Valisi Vasip Şahin de Türkiye'nin yıllarca sanayi ile üniversitelerin buluşmasını hayal ettiklerini ancak istenilen anlamda bu işbirliğinin bir türlü sağlanamadığını ifade ederek, "İnşallah bugünkü projeyle bilimle sanayi çok daha doğru bir platformda ve hedefe odaklı iletişim içerisinde buluşmuş olacak." dedi.

İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından "Sektör Kampüste Programı"na katkı veren 20 paydaş firma ve 20 paydaş üniversitenin temsilcileriyle imza töreni yapıldı.

Program ortağı üniversitelerle firmalar şöyle sıralandı:

"Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi.

Kariyer.Net, OBSS Teknoloji, Ziraat Teknoloji, Cezeri, Turkcell, Yongatek, Ulak Haberleşme, ASELSAN, TUSAŞ, Barikat, Profelis, TÜBİTAK (MAM, Bilgem, Butal, UME, Uzay, ULAKBİM), TSE, Türk Patent ve Marka Kurumu, STM, Aspilsan, Türksat, Arçelik, SAS, BAYKAR."