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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Üniversitelilerin bursları hesaplarda

Üniversitelilerin bursları hesaplarda
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ocak 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını belirterek, 10 Ocak'a kadar TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını söyledi. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek. Bakan Kasapoğlu, 2021 - 2022 eğitimöğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını da açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6 - 10 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar. ANKARA
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Üniversitelilerin bursları hesaplarda
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