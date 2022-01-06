Üniversitelilerin bursları hesaplarda

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
, 6 Ocak 2022 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını belirterek, 10 Ocak'a kadar TC kimlik
numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını söyledi. TC Kimlik numarasının
sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek. Bakan Kasapoğlu, 2021 - 2022 eğitimöğretim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin taahhütname verme süresinin uzatıldığını da açıkladı. Buna göre, ilk kez kredi ve burs alacak öğrenciler, 6 - 10 Ocak tarihleri arasında e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladıklarında burs ve kredi almaya hak kazanacaklar. ANKARA