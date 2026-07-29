Ünlü araç markası 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya'nın araç piyasasındaki gelişmeler tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Ülkenin lokomotif sektörünün aynı zamanda tüm dünyada milyonlarca çalışanı bulunuyor. Diğer yandan ise artan maliyeler, enflasyon korkusu ve Çin'in ucuz araçlarının küresel araç piyasasına hâkim olması Alman markalarının istihdam düzenlemesine gitmesine neden oldu. BMW'nin binlerce çalışanını işten çıkaracağı öğrenildi.

8 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKACAK

Ünlü araba markasının işten çıkarmayı hedeflediği 8 bin kişinin büyük çoğunluğunun Almanya'daki pozisyonlardan olacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre şirket yakın zamanda yönetim kademesini de azaltmayı planlıyor.

Şirketin CEO'su Milan Nedeljkovic ve işçi konseyi liderlerinin bugün Almanya'da düzenlenecek tüm personelin katılacağı bir toplantıda gönüllü işten ayrılma programını duyuracaklarını da bildirdi. Programın Ekim ayında başlayıp 2027 yılına kadar süreceği belirtildi.

ÇİN TALEBİNDE KESKİN DÜŞÜŞ

BMW'nin en büyük pazarı olan Çin talebindeki keskin düşüş alınan kararları etkiliyor. BMW ayrıca Orta Doğu'daki savaşın yansımaları ve ABD'nin gümrük vergilerinden kaynaklanan baskıyla da karşı karşıya.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör