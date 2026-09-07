Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'ın (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanmasının ardından soruları yanıtladı. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin bilgi veren Şimşek, yatırımlardan yapılan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısının doğru olmadığını söyledi.

KOBİLE'RE DESTEK SÜRÜYOR

İhracat kredilerinin toplamdaki oranının yüzde 12'lere çıkmış durumda olduğuna değinen Şimşek, "Enflasyonun 2 kat artmadığı dönemde reeskont kredilerini 17 kat artırdık biz. Üretimi ve ihracatı önemseyerek bunları yaptık. Bu sene 244 milyar TL çiftçimize faiz sübvansiyonu vermişiz. Benzer şekilde 258 bin esnafımız da bundan yararlanmış. Biz sanayicimizin, üreten kesimin yanındayız. Desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Sanayinin zor bir dönemden geçtiğini ancak üretken kapasiteyi desteklemek amacıyla finansmana erişimin seçici ve güçlü şekilde desteklendiğini kaydeden Şimşek, KOBİ kredilerinin toplam krediler içerisindeki payının uzun vadeli ortalamada yüzde 24.6 iken bugün yüzde 27'ye yükseldiğini ifade etti.

484 MİLYAR TL TASARRUF

Kamuda tasarrufta başarıya işaret eden Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda güçlü bir iradesi olduğuna dikkati çekti. Kamu taşıtları, kamu binaları, haberleşme giderleri, seyahat giderleri, enerji, su, kırtasiye, demirbaşlar gibi alanlarda yapılan tasarruflara değinen Şimşek, "Tasarruf Genelgesi'nden önceki 10 yılda bu kalemlerin bütçe harcamaları içindeki payı yüzde 4.6'ydı. Bugün bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibarıyla yüzde 2.9. Cari fiyatlarla baktığınız zaman bu tasarruf 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa karşılık geliyor. Tasarruf Genelgesi'nin yayımlanmasının ardından, sözleşmesi sona eren kiralık taşıtların yenileme sürecinde kiralık araç sayısını yüzde 21 azalttık" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLER MERCEK ALTINDA

Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele ederken gönüllü uyumu önceliklendirdiklerini ve vergiye uyumda sorun yaşayan kesimleri cezalandırma gibi bir yaklaşımları olmadığını dile getirdi. Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Peki denetim nerede yoğunlaşıyor? Sahada algı farklı ama her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için yüzde 31.3. Mesela 2024'te bu yüzde 11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde üçe katlamışız denetim oranını. Orta ölçekli şirketlerde yüzde 3.6'dan yüzde 7,3'e artırmışız. Toplumda küçük işletmelerde uğraşılıyor gibi bir algı var, öyle bir şey yok. Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranı 2024'te yüzde 2.1 iken, bu sene yüzde 1.1'e geriledi.

ÖMER BOLAT / Ticaret Bakanı

2029 HEDEFİMİZ 450 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat başlıklarında kalkınma vizyonuyla yürüttükleri çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Bolat, OVP'de amaçlarının üretim maliyetlerini artıran ve ekonomik sektörlerin rekabet gücünü olumsuz etkileyen enflasyonla mücadelenin kesintisiz devam ettirilmesi olduğunu ifade etti. 2029 itibarıyla mal ve hizmet ihracatını 450 milyar dolara çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veren Bolat, iç ticarette de adil ve etkin işleyen piyasa koşullarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini söyledi.

VEDAT IŞIKHAN / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İŞSİZLİKLE KARARLI MÜCADELE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Önceki dönem OVP, Ulusal İstihdam Stratejisi ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisiyle yakın zamanda önemli başarılara imza attıklarını vurgulayarak, "2027-2029 yıllarını kapsayan OVP doğrultusunda işgücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya ve işsizlikle kararlı mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere, yeni nesil çalışma modellerine ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak işgücü piyasasını güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET FATİH KACIR / Sanayi ve Teknoloji Bakanı

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla ülkenin büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin sürdürülmesi ve kalıcı refah artışının temin edilmesinin programın temel hedeflerini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, katma değerli üretimi ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye, ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İBRAHİM YUMAKLI / Tarım ve Orman Bakanı

TARIM SRATEJİK GÜCE DÖNÜŞECEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yumaklı, 2027-2029 dönemi OVP'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonominin üç yıllık yol haritasını ortaya koyan OVP'nin hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarımı sadece üreten değil, küresel çapta yön veren, ekonomimizin lokomotifi olan stratejik bir güce dönüştüreceğiz. Çiftçimizin alın terini yüksek katma değere dönüştürmek, tarımda 'Bereketin Yüzyılı'nı inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ABDÜLKADİR URALOĞLU / Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, OVP'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızı bu güçlü ekonomik çerçeveyle uyum içinde sürdürecek, istihdamın ve üretimin artmasına destek olacağız. Üretimden ticarete, ulaşımdan lojistiğe uzanan geniş bir alanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak projelere hız vermeye devam edeceğiz. Programın, ülkemizin ekonomik gücünü ve milletimizin refahını daha da ileri taşımasını temenni ediyorum" dedi.

FATİH KARAHAN / TCMB Başkanı

SAVAŞIN ENFLASYONA ETKİSİ 7 PUAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son yıllarda arz şoklarının çok daha sık ve yüksek boyutlarda görüldüğü bir küresel ekonomiden bahsettiklerini belirterek, "2020'den bu yana baktığımızda bu durumu çok net görebilirsiniz. Pandemiyle başladı, daha sonra tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, ticaret savaşları ve bu yıl da gerçekleşen fiziksel savaşlar. Bunların enflasyona ciddi etkisi oluyor. Bu yıl da bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz" dedi.

BURHANETTİN DURAN / İletişim Başkanı

SOSYAL REFAH KALICI OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortak akıl ve istişare temelinde hazırlanan program, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı bir sosyal refah anlayışı için güçlü bir yol haritası sunuyor" mesajını verdi.