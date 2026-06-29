Üreten KOBİ’lere güçlü destek

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 6 Haziran'da başlayan 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'da sona eriyor. KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak programda destek üst limiti 30 milyon liraya çıkarılmıştı. 36 ay vadeli kredilerde 30 milyon liraya kadar finansman, 20 puan finansman desteği ve kefalet imkânı sağlanıyor. Savunma, uzay ve havacılık projelerini 30 milyon liraya kadar, diğer sektörlerdeki projeler ise 20 milyon liraya kadar destekleniyor.

BÜYÜMEYE FİNANSMAN

Program kapsamında; KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretim kapasitesini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik ölçek büyütme yatırımlarının desteklenmesi, aynı zamanda büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. 2025 yılında uygulamaya alınan Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında bugüne kadar toplamda 3 bin 395 KOBİ'ye 54.7 milyar TL tutarında finansmana erişim imkânı sağlandı. Bu kapsamda şimdiye kadar 2 bin 188 KOBİ 29.2 milyar TL finansmana erişmiş oldu.

20 PUANLIK DESTEK

İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon TL olup tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan paydaşların bildirdiği işletmeler için kredi üst limiti 30 milyon TL olarak belirlendi. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi 36 ay olacak. İşletmelerin finans kuruluşlarından kullandıkları krediler için geri ödemesiz 20 puan finansman desteği sağlanacak. Ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) aracılığıyla kefalet imkânı da sunuluyor. Finansman kuruluşa ödenecek taksitler 3'er aylık dönemler ve eşit tutarlı ödeme biçiminde olacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Program; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lere açık olacak. Başvuru yapacak işletmelerin; KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması, güncel işletme beyanına sahip olması, küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, hızlı büyüyen olması gerekiyor. Teknogirişim Rozetine sahip olan ve tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapan işletmelerde hızlı büyüme şartı aranmıyor. İşletmenin, tedarikçi geliştirmeye yönelik belirlenen sektörlerde iş birliği yapma şartını sağlaması için KOSGEB ile paydaş arasında imzalanan protokol doğrultusunda KOSGEB'e bildirilen işletmeler arasında yer alması gerekiyor. Tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan paydaşların KOSGEB'e bildirdiği işletmelerin savunma alanında proje sunması durumunda, bildirilen işletmelerin Savunsa Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) sertifikasına sahip olması zorunlu olacak. Kredi üst limitleri, işletmelerin sahip olduğu EYDEP sertifika seviyesine göre uygulanacak.

İŞLETMELERDE ARANACAK ŞARTLAR NE?



KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması.

Güncel işletme beyanına sahip olması.

Küçük veya orta ölçekli işletme statüsünde yer alması.

Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması.

Hızlı büyüyen olması gerekiyor.

HANGİ ALANLARDA DESTEK SAĞLANACAK?



Makine, teçhizat ve kalıp giderleri: Üretim kapasitesini artırmaya yönelik teknoloji yatırımları.

Yazılım giderleri: Dijital dönüşümü destekleyen kurumsal yazılım harcamaları. Personel giderleri: Nitelikli insan kaynağı istihdamına yönelik maliyetler.

Hizmet alımı giderleri: Eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetler.

İşletme sermayesi: Proje ile ilişkili diğer finansman ihtiyaçları.

DESTEK TUTARLARI VE VADE NE OLACAK?

İşletme başına kredi üst limiti 20 milyon TL olup tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında iş birliği yapılan paydaşların bildirdiği işletmeler için kredi üst limiti 30 milyon TL olarak belirlendi. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi 36 ay olacak. İşletmelerin finans kuruluşlarından kullandıkları krediler için geri ödemesiz 20 puan finansman desteği sağlanacak. Ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) aracılığıyla kefalet imkânı da sunuluyor.