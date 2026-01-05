Üretici enflasyonu belli oldu

Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda metal cevherleri yüzde 87,42, diğer mamul eşyaları yüzde 60,34, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 57,15, tütün ürünleri yüzde 44,37, giyim eşyası yüzde 33,62 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 6 alt sektörde azalış gerçekleşirken, 6 alt sektör daha düşük ve 16 alt sektör daha yüksek artış gösterdi, 1 alt sektörde ise değişim olmadı.