Üreticiye nakit avans imkânı

Denizbank, tarım sektöründe bir ilk olan inovatif ürünü Üretici Kart ile MobilDeniz'den 3 aya kadar faizsiz 20 bin TL nakit avans fırsatının yanı sıra, yine Üretici Kart ile mayıs sonuna kadar anlaşmalı iş yerlerinden yapılan alışverişlerde 5 ay vade avantajı sunuyor. Üreticiler MobilDeniz'den başvurarak, bankaya hiç gitmeden bayiden 3 milyona kadar traktör kredisine erişebiliyor. Banka, geçen yıl sonunda tarımın yoğun olduğu bölgelerde hayata geçirdiği dinamik şube yapılanmasıyla, sadece çiftçiye hizmet vermenin ötesinde, bu alanla organik bağı olan sektörlerin tamamının ihtiyaçlarını tek elden karşıladığı yenilikçi bir modeli de uygulamaya aldı.Denizbank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, 20 yılı aşkın süredir kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamayı misyon edindiklerini belirtti. Eskiduman, "Tarıma özel 304 şubemizde, büyük kısmı ziraat mühendislerinden ve çiftçi ailelerin çocuklarından oluşan bin 500 kişilik ailemizle üretim gücünün artması için çalışıyoruz. 20 yılda 66.2 milyar TL kredi ve kırsalda yaşamını sürdüren 4 milyonu aşkın müşterimiz ile özel bankalar arasında yüzde 42.5 pazar payına sahibiz" dedi.2023'te tarımsal üretimin başrolde olduğu kırsal bölgelerde Türkiye'de ilk olan bir yapılanmaya geçtiklerini söyleyen Eskiduman, "Hem tarımsal üretim yapan hem de çiftçilere ürün ya da hizmet satan farklı sektörlerden müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek elden karşılamak üzere Dinamik Şube modelini hayata geçirdik. Bu şubelerimizdeki portföy yöneticilerimiz, çiftçimizle beraber, geliri tarıma bağlı olan esnafımıza, ihracatçımıza, turizmcimize kısacası şubemizin kapısından giren herkese hizmet veriyor. 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz desteğimizi, yüzlerce çalışanımız ve çiftçiyi merkeze alan dinamik şube yapımızla, ülkemizin dört yanında üretimin sekteye uğramaması için aralıksız devam ettireceğiz" dedi.