Üretim bölgeleri limanlara bağlanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 yılı ilk toplantısını dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi. EKK sonrası yapılan açıklamada kararlılıkla uygulanan ekonomi programı sayesinde elde edilen kazanımların 2025'te daha da ileriye taşındığı vurgulanarak, yüksek deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin korunduğu, kamu borçluluğunun düşük seviyesini sürdürdüğü ifade edildi. Türkiye'nin, jeopolitik konumu ve güçlü altyapısı sayesinde uluslararası taşımacılıkta önemli bir konumda olduğunu vurgu yapılan açıklamada, "Altyapı yatırımları, rekabet ve üretim gücümüzü artıracak şekilde bütüncül bir yaklaşımla önceliklendirilmektedir. Bu kapsamda, sanayi bölgeleri ve limanların mevcut demiryolu ağına bağlantısını sağlamak üzere önceliklendirilmiş iltisak hatları programı tamamlanacaktır. Böylece üretim bölgelerini demiryoluyla limanlara bağlayarak, iç ve dış pazara erişim artırılacaktır" mesajı verildi. İklim değişikliğinin getirdiği riskler ve artan gıda talebinin tarımda verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı politikaları zorunlu kıldığına dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda, planlı ve sözleşmeli üretime, modern tarım teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, yenilenebilir enerji kullanımına, sulama yatırımlarına ve organize tarım bölgelerinin artırılmasına öncelik veriyoruz" denildi.

ENFLASYONLA KARARLI MÜCADELE

Açıklamada, "Enflasyonla mücadeleyi, kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 2026 yılında para ve maliye politikaları ile bütüncül bir yaklaşım ve eşgüdüm içinde atacağımız adımlarla enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızı sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut, enerji ve ulaştırma gibi birçok alanda uyguladığımız arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla da destekliyoruz. Deprem harcamalarının azalmasıyla oluşacak mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefimizle uyumlu olarak belirlemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

CARİ DENGEDE KALICI İYİLEŞME

Cari dengede kalıcı iyileşme hedefi doğrultusunda, enerjide arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılmasının önem arz ettiğinin altı çizen açıklamada, "Bu kapsamda, enerji ve doğal kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlayacak ve yenilenebilir enerji kapasitemizi artıracak yatırımlara öncelik veriyoruz. 2025 yılı temmuz ayında yapılan kanun değişikliğiyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla izin ve onay süreçleri sadeleştirilmiştir. Jeotermal enerji kurulu kapasitesinde Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkemizin, bu alanda küresel ölçekte lider konuma ulaşmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesi yapıldı.