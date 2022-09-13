Üretim kapasitesi % 90’a çıktı

Pandemisürecindeki üretim başarıları ve Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk stratejisi tarım sektörüne global arenada güven ve güç kattı. Dünyanın en uzak ülkelerinde dahi Türk gıda ürünleri kendine yer bulmaya başladı. Özellikle pandemiden sonraki değişimin Türkiye'ye önemli bir avantaj getirdiğine ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının da Türkiye'ye yarayabileceğine işaret eden tarım sektörünün temsilcileri "Pandemiden sonra gıdada Türkiye'ye ilginin artmasındaki en önemli sebep; hareketliliği ve esnekliği. Esnek üretim kabiliyetlerimiz bugün bize güç katıyor" dedi.Türkiye'nin buğdaydan şeker ve ayçiçeğine kadar kendine yeten bir ülke olduğunu yapılan ithalatın ihracat şartı ile yapıldığını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Burada haksız bir algı oluşturuluyor. Türk tarımı ve gıda endüstrisi kendi kendine fazlasıyla yeten bir ülke. Yapılan yağ ve şeker ithalatı ihracat şartıyla ancak yapılıyor" dedi. Taycı, Türkiye'de işlenmiş tarım ürünlerini ihraç edebilmek adına ihtiyaç duyulan hammaddeyi Türkiye'de varsa Türkiye'den aldıklarını yoksa da yurt dışından ithal ettiklerini kaydetti.Taycı sözlerine şöyle devam etti: "Biz ithal ettiğimiz buğdayı yurt içindeki sanayi tesislerinde işleyerek katma değeri yüksek bir ürün haline getirip ihraç ediyoruz. Irak ve Orta Doğu'nun tüm yağ ihtiyacını karşılıyoruz. Makarna sanayisinde katma değerimiz düşük ama her geçen gün önemli mesafeler alıyoruz. Örneğin; lojistiğin bozulduğu böyle bir dönemde makarna sanayicilerimiz gemiler alarak Güney Amerika'ya mal yüklemeye başladılar. Avrupalı bir üreticiye çok küçük değişikliği yaptırmanız neredeyse imkânsız. Bizim buradaki Türk sanayicisi ise her türlü talebe cevap verebiliyor. İhracatta son 2 yıldır birinci sırayı Amerika alıyor. Rusya'dan da ciddi bir talep var. Şimdi Avusturalya pazarına odaklandık. Burada düzenlenen Fine Food 2022'ye 10 firma ve iki ihracatçı birliği ile katıldık. Şu andaki talebe cevap verebilmiş olsak geçtiğimiz yılın 4-5 katı ihracat yapabiliriz. Ancak, sektördeki kapasite doluluk oranımız yüzde 90'ın üzerine çıktı."