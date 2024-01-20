Uşak marka kent olma yolunda

İstanbul Gedik Üniversitesi, Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi işbirliğiyle 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Marka Kent Olma Yolunda Uşak Çalıştayı'nı düzenledi. Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan çalıştayın açılışında konuşan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, "İlkler Şehri Uşak'ımız için çalışmak, bizlerin asli görevi olup eşsiz tarihi, doğal ve sosyal zenginliklere sahip ilimizi markalaştırmak da en büyük ideallerimizden" dedi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, kentin güçlü bir kimliğe sahip olduğunu belirterek, "Uşak'ın sadece bugününü değil geleceğini de planlayan bir vizyon ortaya konulmasını önemsiyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Uşaklı Prof. Dr. İskender Pala da, marka kent olmak için şehir kültürünün önemine dikkat çekti. Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik ise, şehrin baba toprağı olduğunu belirterek çalıştaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir, şehrin ticaret ve ekonomisine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.Uşak'ın antik çağlara dayanan tarihi güzellikleri, sosyal ve ekonomik değerlerinin markalaştırılmasında tüm paydaşların bulunduğu çalıştayın birinci oturumda "Marka kent olmak mı? Marka ürünler çıkarmak mı?" başlığı altında sürdürülebilir kent yaşamı üzerinde duruldu. "Uşak Lider Sektör Temsilcileri ile Odak Grup" panelinde yeşil sanayi ve gastrononin markalaşmadaki rolü anlatıldı. SABAH Gazetesi Ekonomi Muhabiri Betül Alakent'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Kent Turizmi ve Turizm Potansiyeli olarak Uşak" panelinde Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kanyonlara yönelik turizm çalışmalarını anlatırken, Jolly Tur Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe ile Wyndham Türkiye Direktörü Murat Özel, Uşak'ın komşu illeri Manisa, Afyonkarahisar, Denizli ortaklığında turizm destinasyonu üzerine çalışılmasını önerdi.