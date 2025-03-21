Uşak Sera OSB’ye yatırımcı akını: 2.500 kişilik istihdam, % 75’i kadın

Türkiye'de artan gıda fiyatlarının önüne geçmek için çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda seralarda yapılan üretimlerde enerji maliyetlerini düşürmek, ülkenin jeotermal enerji potansiyelini daha verimli ve sürdürülebilir kullanmak ayrıca seracılıkta bu kaynağın payını yükseltmek amacıyla Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi Tarım Bakanlığı tarafından devreye alındı. Bu çerçevede 10 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Uşak'ın Banaz ilçesi Hamamboğazı bölgesinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal kaynaklı sera) OSB için kamulaştırmada son aşamaya gelindi. Türkiye'nin birçok ilinden yatırımcının ilgi gösterdiği Uşak Sera OSB, 2 bin 400 dekarlık alanda 60'tan fazla sera işletmesiyle faaliyet gösterecek.

DİJİTAL SERACILIK UYGULAMALARI

2 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayacak olan Uşak Sera OSB'de çalışanların yüzde 75'i kadınlardan oluşacak. Dijital seracılık uygulamaları ile öne çıkacak olan Uşak Sera OSB, uzaktan kontrol, verilerin değerlendirilmesiyle ürün ve pazar önerisi, pazar araştırmalarının bölge üyesi firmalara sunulması gibi hizmetlerle yeni nesil sera OSB hizmeti sunacak. Bölgedeki seralarda yetiştirilecek ürünler yurtiçi piyasada üretimi artırırken yurtdışına da ihraç edilerek ekonomiye katkı sağlayacak. Banaz'da kurulacak olan jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'yle (TDİOSB) ilgili değerlendirmelerde bulunan Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Uşak Sera OSB'nin yatırımcıların radarında olduğunu ve büyük bir ilgi gösterdiklerini söyledi.

STRATEJİK BİR YATIRIM

Vali Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemle üzerinde durduğu şekilde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınma vizyonuna katkı sunacak olan bu proje, ilimiz için son derece stratejik bir adım. Banaz ilçemizde kurulacak olan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize

Sanayi Bölgemiz, boşa akan jeotermal kaynaklarımızı değerlendirmemize imkân tanıyacak ve bölgeye yeni bir ekonomik soluk getirecek. Bu proje sayesinde ilimize yeni yatırım alanları açılırken, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir üretim modelleri de yaygınlaşacak" dedi.

YERLİ-YABANCI YATIRIMCI

Uşak Sera OSB'nin modern sera teknolojileri ile donatılacağını anlatan Vali Aktaş, "Tarıma dayalı sanayi yatırımları sayesinde alternatif bir yatırım alanı doğacak. Yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çeken, verimli, ihracata dönük bir üretim altyapısı kurulacak" ifadelerini kullandı.

TARIM SANAYİSİNİN MERKEZİ

OSB'de yoğun bir kadın istihdamı planladığını aktaran Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın istihdamını önceleyen yapısıyla sosyal kalkınmayı da destekleyecek olan bu yatırım, doğrudan ve dolaylı olarak binlerce vatandaşımıza iş imkânı sağlayacaktır. Banaz ilçemiz, artık yalnızca tarımsal üretimin değil, tarıma dayalı sanayinin de merkezlerinden biri haline gelecek."

SERALARDAKİ ENERJİ MALİYETİ DÜŞECEK

Tarım Bakanlığı, gıda üretimindeki girdi ve taşıma maliyetlerinin her geçen gün yükselmesi nedeniyle 2023 yılında Kent Tarımı modelini hayata geçirdi. Bu model kapsamında jeotermal kaynağın olduğu bölgelerde Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesini devreye alan bakanlık, özellikle seralarda yapılan üretimlerde enerji maliyetlerini düşürmek, ülkenin jeotermal enerji potansiyelini daha verimli ve sürdürülebilir kullanmak ayrıca seracılıkta bu kaynağın payını yükseltmeyi hedefliyor.

SERA OSB BÖLGEYİ KALKINDIRACAK

Sürekli Üretim ve Yüksek Verim: Modern sera teknolojileri sayesinde mevsim şartlarından bağımsız olarak sürekli üretim yapılabilecek.

Çevre Dostu ve Ekonomik Üretim: Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı, hem maliyetleri düşürecek hem de çevreye zarar vermeyen üretim teknikleri uygulanacak.

İstihdam ve Ekonomik Büyüme: Tarımsal üretim faaliyetleri yerel halk için yeni iş imkanları yaratacak ve bölgesel ekonomiye katkı sağlayacak.

Teknolojik Yenilik: İleri tarım teknolojilerinin kullanımıyla Türkiye genelinde tarımsal verimlilik artırılacak.

Sürdürülebilir Büyüme: hem yerel hem de ulusal ölçekte tarımsal üretime ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak.

60'TAN FAZLA İŞLETME

Yaklaşık 2.400 dekar alanda kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, 10-25-50 ve 100 dekarlık yaklaşık 60'tan fazla sera işletmesinin yer yer alması ve bu seralarda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılması planlanıyor.