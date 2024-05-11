Uydular üzerinden haberleşmeye talep artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2023 Yılı Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uydu haberleşme sektörü, büyümesini sürdürüyor.Buna göre, uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin 2019'da 11 bin 642 olan abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 859'a yükseldi. Böylece abone sayısı son 5 yılda yüzde 36,2 arttı.

Gelirlerinde de artış görülen işletmeciler, 2019'da 617 milyon 601 bin 149 lira, 2020'de 658 milyon 831 bin 280 lira, 2021'de 734 milyon 722 bin 869 lira, 2022'de 1 milyar 409 milyon 921 bin 878 lira, 2023'te ise 2 milyar 752 milyon 102 bin 254 lira gelir elde etti. Böylece uydu haberleşme hizmeti veren işletmelerin gelirleri, son 5 yılda yüzde 345 artış gösterdi.

Uydu platform hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerden Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ (Digitürk), Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği AŞ (DSmart) ve TTNET AŞ (Tivibu) isimli işletmeciler, aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Söz konusu hizmeti sunan işletmecilerin gelirleri, 2019'da 291 milyon 967 bin lira, 2020'de 312 milyon 113 bin lira, 2021'de 341 milyon 62 bin lira, 2022'de 375 milyon 105 bin lira, 2023'te ise 405 milyon 91 bin 538 lira oldu. Bu işletmelerin gelirlerinde de son 5 yılda yüzde 38 artış kaydedildi.

GMPCS HİZMETİNDEN 5 BİN 707 ABONE YARARLANIYOR

Bu alanda yetkilendirilen 8 işletmeciden 6 tanesi geçen yıl sonu itibarıyla aktif olarak 5 bin 707 aboneye GMPCS (uydu üzerinden küresel mobil kişisel işletim) mobil telefon hizmeti sunuyor.

Hizmet kapsamında işletmeciler, 2019'da 18 milyon 411 bin 743 lira, 2020'de 24 milyon 308 bin 19 lira, 2021'de 29 milyon 521 bin 547 lira, 2022'de 58 milyon 730 bin 148 lira, 2023'te ise 102 milyon 226 bin 961 lira gelir sağladı. GMPCS hizmeti sunan işletmelerin gelirlerinde, son 5 yılda yüzde 455,2 artış gerçekleşti.

UYDU HABERLEŞMESİ NEDİR?

Haberleşme uyduları, sabit iletişim hizmetleri için denizaltı fiberoptik iletişim ağlarını tamamlayıcı teknolojiyi sağlıyor.

Bu yöntem, karasal iletişim ağının ulaşamadığı coğrafi bölgeler ile hareketli deniz ve hava araçlarıyla iletişim amacıyla da kullanılıyor.

Haberleşme uyduları sabit yörünge, orta yörünge, yakın yörünge ve yüksek eliptik yörüngelerde konumlu bulunuyor.