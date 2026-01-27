Uyuşturucu kaçakçılığına geçit yok

Gümrükler üzerinden uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılında 44 milyar 889 milyon lira değerinde 33,6 ton uyuşturucu madde yakalamasına imza attık" dedi. Dünya Gümrük Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Bakan Bolat, 2025 yılı gümrük verilerini de paylaştı. Uyuşturucu madde kaçakçılığının yanı sıra diğer alanlara dönük de istatistikleri açıklayan Bolat, "2025 yılında gerçekleştirdiğimiz ticari eşya yakalamalarının değeri, yüzde 117'lik artış ile 53 milyar 655 milyon lira olarak gerçekleşti. Yine yüzde 48 artışla 1 milyar 359 milyon lira değerinde tütün ve tütün mamulü ile alkollü içki ele geçirdik. 18,9 tonluk değerli maden yakaladık. Akaryakıt kaçakçılığını önlemeye dönük faaliyetlerimiz sonucunda gerek tankerler gerekse gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3 bin 725 ton kaçak akaryakıtı ele geçirdik" bilgisini paylaştı.Bolat, geçen yıl 187 milyon yolcu, 12 milyon araç, 8 milyon 400 bin ihracat ve ithalat konteynerinin gümrüklerden geçtiğini, 5.1 milyon tır ve 5 milyon da yolcu aracının sınır kapılarından geçişinin sağlandığını söyledi. Bolat, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen denetim çalışmalarına da değinerek, "Geçen yıl yapılan sonradan ve ikincil kontrollerle tam 13 milyar 600 milyon lira kamunun gelir hakkını tespit ettik, mükelleflere tahakkuk ettirilerek tahsil yoluna getirildi" diye konuştu.