Uzak Doğu’ya ihracat yüzde 20 arttı

Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 5 milyar 736 milyon dolara ulaştı. Uzak Doğu ülkeleri arasında ihracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Singapur oldu.

UZAK DOĞU İHRACATI ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı.

Bangladeş, Brunei, Çin, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Tayvan ve Vietnam olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine ocak-ağustos döneminde 5 milyar 736 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkelerine ihracat yüzde 18,6 artışla 4 milyar 835 milyon dolardan 5 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 901 milyon 237 bin dolar arttı.

Ocak-ağustos döneminde Uzak Doğu ülkeleri arasında en fazla ihracat 2 milyar 530 milyon 770 bin dolarla Çin'e gerçekleştirildi. Çin'e ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 arttı.

Çin'i 480 milyon 206 bin dolarla Güney Kore, 423 milyon 784 bin dolarla Japonya, 365 milyon 519 bin dolarla Endonezya ve 361 milyon 643 bin dolarla Pakistan izledi.

Söz konusu dönemde Güney Kore'ye ihracat yüzde 15,8, Japonya'ya yüzde 11,8 ve Endonezya'ya yüzde 15,2 artarken, Pakistan'a dış satım yüzde 2,2 yükseldi.

İHRACATIN ORANSAL OLARAK EN FAZLA ARTTIĞI ÜLKE SİNGAPUR OLDU

Uzak Doğu ülkeleri arasında ihracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Singapur oldu. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,2 artarak 127 milyon 662 bin dolardan 324 milyon 529 bin dolara çıktı.

Singapur'u yüzde 147,6 artışla Brunei, yüzde 82,7 ile Laos, yüzde 49,1 ile Kamboçya ve yüzde 35,1 ile Çin takip etti.

Ocak-ağustos döneminde Brunei'ye ihracat 3 milyon 62 bin dolara, Laos'a 5 milyon 799 bin dolara ve Kamboçya'ya 22 milyon 186 bin dolara ulaştı.

UZAK DOĞU ÜLKELERİNİN 14'ÜNE İHRACAT ARTARKEN, 6'SINDA DÜŞÜŞ OLDU

Tutar bazında bakıldığında Çin, Güney Kore, Japonya ve Endonezya, Türkiye'nin Uzak Doğu'daki en büyük ihracat pazarları olarak öne çıktı. Bu 4 ülkeye gerçekleştirilen toplam ihracat, ocak-ağustos döneminde yaklaşık 3,8 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde Uzak Doğu ülkelerinin 14'üne ihracat artarken, 6'sında düşüş kaydedildi.

Söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkelerine ihracatta sektörler arasında madencilik ürünleri öne çıktı. Sektörün bölge ülkelerine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artarak 1 milyar 242,2 milyon dolardan 1 milyar 727,3 milyon dolara ulaştı.

Madencilik ürünlerini 983,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 408,3 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri takip etti.

UZAK DOĞU ÜLKELERİNE EN FAZLA İHRACAT 2 MİLYAR 27 MİLYON DOLARLA İSTANBUL'DAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine ihracatında İstanbul, Ankara, İzmir, Elazığ ve Kocaeli öne çıktı. Bu 5 ilin bölge ülkelerine gerçekleştirdiği toplam ihracat 4 milyar 121 milyon doları aştı.

Yılın 8 ayında Uzak Doğu ülkelerine en fazla ihracat 2 milyar 27 milyon 159 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

İstanbul'u 1 milyar 333 milyon 264 bin dolarla Ankara, 366 milyon 129 bin dolarla İzmir, 202 milyon 828 bin dolarla Elazığ ve 192 milyon 29 bin dolarla Kocaeli takip etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör