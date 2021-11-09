Uzaktan sigorta dönemi kapıda

Bankacılık alanında dijitalleşmenin en önemli adımlarından biri olan uzaktan müşteri edinimi artık sigorta sektörüne de geliyor. Uzun zaman harcayarak ve fiziki olarak yapılan işlemler artık kısa sürede bulunduğunuz yerden yapılır hale gelecek. Apara'da yayınlanan Güvenli Hayat programında bu yeni gelişme ile ilgili bilgi veren Türkiye
Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, "Finansın diğer alanlarında müşteri edinimi süreci tamamen dijital alanlara kaydırıldı. Sigorta sektöründe de bu regülasyonun eli kulağında olduğunu biliyoruz. Bu da sigorta sektörünün halka daha hızlı erişim sunma alanı. Dünyada dijital kanallardan sigorta edinimi yüzde 50'leri aşmış durumda. Acente oranı yüzde 28. Türkiye'de dijital kanallar yüzde 4-5 gibi bir oranda. Sigorta şirketlerimiz zaten uzaktan verilebilen hizmetler konusunda yatırımlar yaptı. Uzaktan sağlık hizmeti veya hasar hizmeti gibi fiziksel olarak ekspertiz hizmetlerini sadece kamera kaydıyla veriyoruz. Çok hızlandı bu süreçler" dedi.
SAĞLIK İLK SIRADA
TSB olarak yaptıkları bir saha araştırmasında halihazırda sahip olunan sigorta ve birikim türleri arasında yüzde 37 gibi yüksek bir oranda sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasının ilk sırada olduğunu gördüklerini belirten Obalı, ikinci sırada yüzde 36 ile BES
ve OKS
'nin geldiğini yüzde 32 ile de hayat sigortasının ön plana çıktığını belirtti. Obalı araştırma ile ilgili olarak, şunları anlattı: "Bu tabloyu şöyle okumak lazım. Önce bu tabloyu nasıl elde ettik ona bakalım. TSB olarak 14 tane insiyatif belirledik. Halkımız ne diyor acaba nerelerde sigorta konusunda algısı daha yüksek diye bu araştırmayı yaptık. Baktığımızda en çok bilinen sigorta ürünleri hangisi özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık oldu. Bireysel emeklilik
ve otomatik katılım da iki numarada. Bu aslında bizi şaşırtmıyor çünkü dünya genelinde de baktığınızda sağlığın bir numarayı oturduğunu görüyoruz. Hayat dışı yüzde 78'ini kapsasa da dünyada bu tam tersi. Dünyadaki ortalamada yüzde 48 sağlık sigortalarını oranı yüzde 28'i bireysel diğer sigortalar izliyor. Sağlık açık ara önde. Pandemi ile birlikte biz de sigortalılar ile sigortacılar arasında bağı kurduğumuzu görüyoruz. Pandemi nedeniyle sağlık harcamaları kapsam dışında iken bizim sektörümüz özel bir karar aldı ve 400 milyon TL'ye yakın sağlık harcamalarını sigorta kapsamına aldı. Bunun haricinde hayat sigortalarında da 1 milyarın üzerinde ödendi ve 400 milyona yakın kullanılmayan tüm araçların poliçeleri öteleme gibi önlemler alındı. 2 milyar TL'ye yakın bir katkıda bulunduk. Vatandaşımızın da bunu gördüğünü anlıyoruz. Çünkü örneğin tamamlayıcı sağlıkta yüzde 61'lik bir artış var. Sigortanın önemi daha iyi anlaşıldı ve uzattığımız ele pozitif cevap verdiğini gösteriyor."
KARIŞIK SÖZLEŞMELER TARİH OLUYOR
SİGORTA sözleşmelerinde hem kullanılan dil hem de daha okunabilir poliçeler konusunda hukukçularla çalıştıklarını ve yakın zamanda bu konuda çok daha anlaşılır metinlerin vatandaşa sunulacağını belirten Obalı, "Poliçelerin daha sade bir dille yazılması aşağı yukarı 30-40 yıldır el atılmamış bir konuydu. Bu perspektifle sigortayı daha sigortalı lehine geliştirme yönünde atılacak adımlardan bir tanesi da bu. Genel şartların daha okunaklı ve daha sade bir dille ele alınması konusunda bir üniversitemizle çalışma başlattık. Yakın bir zamanda duyuracağız. Hukukçularımız çalışıyor. 32 tane genel şartı belirledik. Hizmetin içeriğine neyin konulacağını beraber ele alıyoruz. Bütün amacımız insanların aldıkları hizmetin içeriğini daha kolay anılarını sağlamak" dedi.