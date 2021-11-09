Uzaktan sigorta dönemi kapıda

Giriş Tarihi: 10.11.2021

Bankacılıkta hayata geçen uzaktan müşteri edinimi uygulaması sigortaya geliyor. Düzenlemenin çok yakında çıkacağını belirten TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, artık tüm sürecin dijitalleşmesiyle sektöre erişimin çok daha hızlı olacağını belirtti