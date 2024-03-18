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Giriş Tarihi: 19.3.2024

Uzayda yemek 16 milyon lira

Uzayda yemek 16 milyon lira
İlk lüks uzay turizmi şirketlerinden biri olan SpaceVIP, Michelin yıldızlı Danimarkalı şef Rasmus Munk ile uzayda sürükleyici bir yemek deneyimine ev sahipliği yapacak. Sadece altı kişinin katılacağı özel yemek kişi başına 495 bin dolar yani 16 milyon liraya mal olacak. Akşam yemeğinden elde edilen tüm gelirler bilim ve teknolojide cinsiyet eşitliğini destekleyen Uzay Ödülü Vakfı'na aktarılacak. Michelin yıldızlı şef ve altı misafiri, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 2025'in sonlarında yola çıkacak. Şef, dünyanın ilk karbon nötr uzay gemisi olan Space Perspective'in Uzay Gemisi "Neptün"de akşam yemeğini sunacak.
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Uzayda yemek 16 milyon lira
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