Uzlaşmayı reddetti, rekor ceza kesildi! MediaMarkt’a milyonluk şok

Rekabet Kurumu, küçük ev aletleri sektörüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İnceleme sonucunda, dolaylı bilgi değişimi yoluyla rekabetin ihlal edildiğine karar verildi ve MediaMarkt'a 330 milyon TL idari para cezası uygulandı.

DOLAYLI BİLGİ PAYLAŞIMI TESPİT EDİLDİ

Kurumun açıklamasına göre süreç, Fakir Elektrikli Ev Aletleri üzerinden MediaMarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa arasında gerçekleştiği öne sürülen dolaylı bilgi paylaşımı iddiaları üzerine başlatıldı.

Yapılan değerlendirmede söz konusu uygulamaların "topla-dağıt karteli" kapsamında uyumlu eylem niteliği taşıdığı ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldı.

REKABETİ BOZDUĞU BELİRTİLDİ

Rekabet Kurumu, bu tür bilgi paylaşımlarının piyasada fiyat ve strateji uyumuna neden olarak rekabet ortamını zedelediğini vurguladı.

DİĞER FİRMALAR UZLAŞTI

Aynı soruşturma kapsamında Teknosa'ya yaklaşık 17 milyon TL, Vatan Bilgisayar'a ise yaklaşık 21 milyon TL ceza kesildi. Fakir Elektrikli Ev Aletleri de uzlaşma yolunu seçerek 26 milyon TL ödeme yaptı.

Uzlaşmayı kabul etmeyen MediaMarkt ise dosyada en yüksek cezayla karşı karşıya kalan şirket oldu.