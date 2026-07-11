Uzman erbaş ve sözleşmeli erlere yeni düzenleme! Atama, sicil ve istihdam kuralları değişti

UZMAN ERBAŞLARA SİCİL SİSTEMİ GELİYOR

Kanunla ilk kez uzman erbaşlar için ayrıntılı bir sicil sistemi oluşturuldu.

Buna göre sicil yılı her yıl 2 Mayıs'ta başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs'ına kadar devam edecek. Sicil tam notu 100 puan olacak ve sicilin olumlu sayılabilmesi için en az yüzde 60 başarı şartı aranacak. Sicil esasları yönetmelikle belirlenecek.

ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞTE YENİ KRİTERLER

Uzman erbaşların astsubaylığa geçişine ilişkin usul ve esaslar da yeniden düzenlendi.

Astsubaylık için başvuracak uzman erbaşların en az 4 yıl sicil almış olması ve mevcut sicil notlarının ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 90 olması gerekecek. Kuvvet komutanlıklarının ihtiyaç duyduğu sayıda personel astsubaylığa geçirilebilecek.