Uzman erbaş ve sözleşmeli erlere yeni düzenleme! Atama, sicil ve istihdam kuralları değişti

Türk Silahlı Kuvvetleri personelini ilgilendiren kapsamlı kanun değişikliği yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle uzman erbaşların sicil sistemi yeniden düzenlenirken, sözleşmeli erlerin kamuya atanmasına yönelik yeni haklar tanındı. Kanunda ayrıca subayların yeniden göreve alınması, askeri eğitim kurumlarındaki ek ders ücretleri ve çeşitli idari düzenlemeler de yer aldı.
UZMAN ERBAŞLARA SİCİL SİSTEMİ GELİYOR
Kanunla ilk kez uzman erbaşlar için ayrıntılı bir sicil sistemi oluşturuldu.
Buna göre sicil yılı her yıl 2 Mayıs'ta başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs'ına kadar devam edecek. Sicil tam notu 100 puan olacak ve sicilin olumlu sayılabilmesi için en az yüzde 60 başarı şartı aranacak. Sicil esasları yönetmelikle belirlenecek.
ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞTE YENİ KRİTERLER
Uzman erbaşların astsubaylığa geçişine ilişkin usul ve esaslar da yeniden düzenlendi.
Astsubaylık için başvuracak uzman erbaşların en az 4 yıl sicil almış olması ve mevcut sicil notlarının ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 90 olması gerekecek. Kuvvet komutanlıklarının ihtiyaç duyduğu sayıda personel astsubaylığa geçirilebilecek.
SÖZLEŞMELİ ERLERE KAMUDA İSTİHDAM HAKKI GENİŞLETİLDİ
En az 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan ve nitelik belgesi olumlu olan sözleşmeli er ve erler; infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadrolarına atanabilecek.
Bu kapsamda kamu kurumları, söz konusu unvanlar için yapacakları personel alımlarında toplam kontenjanın ve atama izinlerinin yüzde 10'unu bu personel için ayıracak.
UZMAN ERBAŞLIĞA BAŞVURUDA YENİ DÜZENLEME
Kanunla, askerlik hizmetinden muaf tutulan kişilerin de uzman erbaş olmak için başvuru yapabilmesine imkan tanındı.
Ayrıca uzman erbaşlığa geçişte fiziki yeterlilik testi, yazılı sınav ve/veya mülakat kriterleri ayrıntılı şekilde düzenlendi. Yazılı sınavda en az 50 puan, fiziki yeterlilik testinde ortalama 60 puan, mülakatta ise en az 70 puan şartı getirildi.
SUBAYLARIN YENİDEN GÖREVE DÖNÜŞÜNE SINIRLAMA
Kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda da değişiklik yapıldı.
Buna göre, askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere TSK'dan herhangi bir nedenle ayrılan subaylar, kanunda belirtilen istisnalar dışında yeniden muvazzaf subay olarak göreve alınamayacak.
EK DERS ÜCRETİNİN SÜRESİ UZATILDI
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan ve belirli şartları taşıyan kişilere ödenen ek ders ücreti uygulaması, 2029-2030 eğitim öğretim yılı sonuna kadar uzatıldı.
DİĞER DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEMELER
Kanunla ayrıca;