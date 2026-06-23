Uzun vadeli bakım sigortası ihtiyacı her geçen dönem artıyor

İleri yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin sağlık başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan uzun vadeli bakım sigortası, dünyanın ve Türkiye
'nin son yıllarda yaşadığı demografik dönüşüm ve beklenen yaşam süresinin artması nedeniyle çok daha sık bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Hükümetlerin geliştirdiği sosyal politikalarının önemli bir parçası olan uzun vadeli bakım sigortası Almanya, Japonya, Güney Kore ve İskandinav ülkelerinde resmi olarak uygulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü
ise uzun dönemli bakım kavramını "Fiziksel ya da zihinsel hastalık ve engellilik nedeniyle, içsel kapasitesinde önemli kayıp yaşayan veya bu riski taşıyan kişilerin; temel hakları, özgürlükleri ve insan onuruyla uyumlu bir işlevsellik düzeyini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sunulan sağlık, kişisel bakım, sosyal destek ve yardımcı hizmetlerin bütünü" olarak tanımlıyor. Türkiye'ye baktığımızda mevcut tabloda özel sigorta şirketlerinin sunduğu hayat sigortası ürünleri daha çok yaşam kaybı, kısmi veya kalıcı sakatlık ve kritik hastalık risklerine karşı teminatlar sunuyor. Ancak ileri yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçları daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu da uzun vadeli bakım sigortasının yaygın ve standart bir hale gelmesini zorunlu kılıyor. Bunun yanı sıra doğuşta beklenen yaşam süresinin artması da bireylerin yaşlılık ve emeklilik sürecinin uzaması anlamına geliyor. Uzun vadeli kamu politikalarının şekillenmesinde ve sigorta şirketlerinin risk stratejilerini geliştirme sürecinde kritik bir rol oynayan bu veriler, bakım sigortasının önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu
'nun mevcut ölümlülük riskleri gözeterek hazırladığı "Cinsiyete Göre Türkiye Tek Yaş Hayat Tablosu"; bu konuda önemli verileri ortaya koyuyor. 2022-2024 periyodunu referans alan istatistik tablosunda doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,1 yıl olduğu görülüyor. Bununla birlikte 65 yaşına ulaşmış bir bireyin bu yaştan sonra yaşaması beklenen süre kadın ve erkeklerde ortalama 18,1 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu yaşa ulaşmış bir bireyin ölüm olasılığı ise yüz binde 1.287 ile ifade ediliyor.