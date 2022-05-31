V Mall İstanbul 2024’ün ilk çeyreğinde açılacak

Yatırımı İSRA Holding tarafından yapılan ve 2024 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan V Mall İstanbul'un uzun dönemli yönetimini ECE Türkiye gerçekleştirecek. İstanbul'un en hızlı gelişen bölgesi Başakşehir'in tam kalbinde yükselen V Mall İstanbul, çekim alanında yaşayan nitelikli tüketicinin ilk adresi olma hedefiyle yoluna devakm ediyor. ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO'su Nuri Şapkacı, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "45 bin metrekareden fazla kiralanabilir alan üzerinde 160'tan fazla mağaza ile hizmet verecek olan V Mall İstanbul'da 3 atrium, 2 iç bahçe, çevre dostu teras alanları, açık havada tiyatro düzeninde dinlenme alanları bulunurken alışveriş merkezi güneş ışığından ve açık havadan faydalanacak şekilde tasarlanıyor. Ulusal ve uluslararası markalardan oluşan zengin bir marka karması sunacak olan V Mall İstanbul'da perakende dışı fonksiyonlara da yer verilecek. Yeme-içme katındaki panoramik teraslı seçkin restoranlar ve kafelerle V Mall İstanbul, bölgede lezzetin adresi olacak."Kamu ve özel sektör tarafından hayata geçirilen projelerle şehir planlaması doğru yapılmış bir ilçe olan Başakşehir'in günlük nüfusu 600 bin kişiyi aşarken bölge nüfusunun önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir milyonu aşacağı ön görülüyor. V Mall İstanbul'un yükseldiği Başakşehir'de ofis, otel, okul projeleri, parklar, sosyal tesisler ve 20 binden fazla A segment konut bulunuyor. Başakşehir, yabancı nüfusun da ağırlıklı olarak yaşadığı ve yatırım yaptığı bir bölge olma özelliği taşıyor. Bu özellikleriyle çekim alanında yaşayan nüfusun çoğunlukla orta ve yüksek gelirli kişilerden oluşuyor. Konumuyla dikkat çeken V Mall İstanbul, dünyanın en büyük uluslararası havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na, dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne, Atatürk Olimpiyat Stadı, Başakşehir Millet Bahçesi, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok mega projeye de çok yakın mesafede yer alıyor. Bu özellikleri V Mall İstanbul'u bir odak noktası haline getiriyor. Kış döneminde yapılan pazar araştırması sonuçlarına göre, V Mall İstanbul'un çekim alanında yaşayan hedef kitlenin genç ve orta yaşlı, kadın ve erkek yaklaşık olarak eşit oranda, aile yoğun bir profilde oldukları görülüyor. Sosyo-ekonomik statü gruplandırmasında görüşülen hedef kitlenin yüzde 49.6'sının A ve B SES grubuna dahil olduğu sonucu ortaya çıkarken bu sonuç yüzde 12.9 olan İstanbul ortalamasıyla kıyaslandığında, AVM'nin çekim alanında yaşayan nüfusun ortalamanın çok üzerinde yer alan sosyo-ekonomik statüde olduğu anlaşılıyor.